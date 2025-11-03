Óbito
Muere la actriz Diane Ladd, tres veces nominada a los Oscar
La madre de la oscarizada Laura Dern falleció a las afueras de Los Ángeles a los 89 años
EFE
La prolífica actriz Diane Ladd, tres veces nominada a los Oscar y madre de la oscarizada Laura Dern, falleció este lunes a las afueras de Los Ángeles a los 89 años de edad.
Ladd fue reconocida con nominaciones por sus interpretaciones en “Alice Doesn’t Live Here Anymore”, de Martin Scorsese; “Wild at Heart”, de David Lynch; y “Rambling Rose”, de Martha Coolidge.
Su hija, la también actriz y ganadora del Óscar Laura Dern, confirmó el fallecimiento de su madre en un emotivo comunicado: "Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai, California".
"Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que uno podría imaginar. Tuvimos la bendición de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", añadió Dern.
Ladd tuvo una extensa carrera en Hollywood de más de seis décadas y fue reconocida por su capacidad de interpretar a mujeres de fuerte carácter y por ser reconocida por su trabajo por los grandes de la dirección cinematográfica de la industria.
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
- La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
- La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
- Tapas caseras y jarras 'enormes' a dos euros en este bar de Málaga: 'Tienen los nachos más grandes que he visto
- La Junta alerta de un próximo tren de borrascas que llevará a Andalucía a 'riesgo elevado
- «El baloncesto ahora no es humano, estamos matando a los jugadores»
- Una disputa municipal en Marbella por el futuro de una herencia millonaria