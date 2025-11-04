El artista de Málaga Jorge Rando prosigue su idilio con China: expone por sexta vez en el gigante asiático

El artista malagueño Jorge Rando prosigue su imparable gira por China, donde ha inaugurado la exposición La pintura sin amor es solo color sin alma en el Jinji Lake Art Museum de la ciudad de Suzhou. Esta muestra, la sexta del pintor en el gigante asiático, se enmarca en la celebración del 20 aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre China y España.

Según destacan en un comunicado, la presencia de Jorge Rando en el continente asiático está suponiendo un hito para el arte español contemporáneo, siendo el pintor actual con mayor proyección en este país y uno de los occidentales más reconocidos.

Así, al respecto, recuerdan que ya en 2019 expuso en el Museo Memorial de Qi Baishi y en el Art Sichuan Museum de Chengdu y en 2024 en el Shenzhen Art Museum, en el Xuzhou Art Museum y en el Jiushi Art Museum de Shánghai. Ahora, y tras su muestra en Shuzhou proseguirá su gira por Asia hasta el año 2027.

En palabras del embajador de la República Popular China en el España, Yao Jing, en esta exposición «no solo contemplamos la exploración artística de un creador a lo largo de más de medio siglo, sino también el continuo fortalecimiento de los intercambios culturales entre China y España». «En los dos últimos años, desde Shenzhen y Xuzhou hasta Shanghái, sus obras han despertado una amplia resonancia allí donde se han presentado, impulsando a los espectadores a reflexionar sobre la vida, la naturaleza y la condición humana, y convirtiendo este diálogo artístico transcultural en un modelo de intercambio cultural chino-español», añade el diplomático.

La exposición acoge obras que abarcan desde 1970 hasta 2024, procedentes de la colección personal de Jorge Rando, colecciones particulares y la colección del Museum Jorge Rando en Málaga, en España. Una selección de 149 obras entre óleos y dibujos de algunos de los grandes ciclos temáticos del maestro.