La capilla de Roma que El Prado ha reconstruido tras desaparecer en 1833: atesora siete frescos con la vida de san Diego de Alcalá

Sólo siete frescos de la desaparecida capilla Herrera de Roma llegaron al Museo del Prado. Situada en la iglesia de Santiago de los Españoles que el banquero Juan Enríquez de Herrera encargó, fue desmantelada en 1833 por riesgo de ruina. Entonces, las obras fueron arrancadas: cuatro de ellas, de forma trapezoidal, decoraban la bóveda, mientras que los otros tres, concebidas como óvalos, adornaban las pechinas. Desde entonces, la pinacoteca dirigida por Miguel Falomir los ha restaurado y custodiado hasta encontrarles el lugar ideal en su colección permanente. Este martes, han presentado la instalación que evoca su ubicación original.

“Es una experiencia genuina porque añade un elemento de gran personalidad que permite a los visitantes disfrutar de un conjunto artístico con difícil encaje en las salas. Su posición en la pared no era del todo satisfactoria, por lo que decidimos devolverlos a su emplazamiento real como parte de una serie que narra los mensajes cristianos de san Diego de Alcalá”, ha explicado David García, jefe de la Colección de Pintura Italiana del Barroco del Prado.

El Prado custodia siete de los frescos que se recuperaron de la capilla Herrera. / MUSEO DEL PRADO

Para ello, han reconstruido la capilla Herrera en la sala 4 del edificio Villanueva, colocando los frescos tal y como se encontraban en Italia. Estos comenzaron a ejecutarse en 1602 bajo la dirección de Annibale Carracci, uno de los máximos exponentes de la escuela boloñesa. Tras su enfermedad en 1605, Francesco Albani y otros colaboradores completaron el conjunto manteniendo una coherencia estilística que dificulta distinguir las distintas manos. Las escenas narran episodios principales de la vida de san Diego de Alcalá, franciscano andaluz canonizado en 1588 a cuya milagrosa intercesión Herra atribuía la curación de su hijo enfermo.

El altar de la capilla Herrera lo presidía, precisamente, la tabla San Diego de Alcalá intercede por Diego Enríquez de Herrera, hoy en la iglesia de Santa María de Montserrat de Roma. “Para que la narración fuera completa se necesitaban dos piezas que el Prado no posee. Para suplirlas, por un lado, se ha optado por un grabado de san Juan Evangelista localizado en la esquina y, por otro, por una reproducción fotográfica de Dios padre colocada en el óculo”, ha proseguido García.

Bajo los frescos, se han colgado 15 cuadros pertenecientes a Carracci y Albani, así como a sus discípulos y compañeros, lo que permite ofrecer un panorama de la pintura boloñesa del primer tercio del siglo XVII. Entre ellos, Domenico Zampieri, Luca Giordano, Guido Reni, Andrea Sacchi y Nicolas Poussin. “Esta capilla refleja algunos de los mejores trabajos que ha realizado esta institución”, ha subrayado Alfonso Palacio, director adjunto del Prado. De esta forma, en permanente diálogo, se ilustra un capítulo de la historia del arte europeo donde se forja el lenguaje barroco impulsado desde Bolonia y su exitosa difusión en la Roma del siglo XVII.