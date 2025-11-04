El escritor malagueño Rafael Ballesteros novela el deseo, la culpa y la libertad de ser mujer

Novedad malagueña en las librerías nacionales. El escritor Rafael Ballesteros lanza, a través de Espasa, Esclava de mí, una novela «luminosa sobre el deseo, la culpa y la libertad de ser mujer en un mundo que lo prohíbe todo», tal y como adelanta la editorial.

Se trata de una novela sobre la construcción de una identidad propia en la inmediata posguerra española, donde si a los hombres les era difícil saber quiénes eran, las mujeres no tenían ni voz ni cuerpo, y constituye el fulgurante y oportuno regreso de Ballesteros a esa narrativa apegada a la pulsión poética que caracteriza su obra.

En Esclava de mí, una mujer busca su voz entre la culpa, el deseo y la necesidad de existir por sí misma. Desde la infancia, marcada por la religión y el miedo, hasta la madurez en la que aprende a mirar su cuerpo sin vergüenza, su relato es una confesión que se transforma en liberación.

La novela arranca con una pulsión vital que atraviesa todo el libro: no quiere ser la mujer que suplica, sino la que desea, la que toma del mundo lo que le pertenece. Pero el escenario es la España de la posguerra, un país de sotanas, culpas y silencios donde el cuerpo femenino es pecado y la libertad, una falta.

Entre la voz del confesor —que le enseña a enumerar sus pecados con precisión casi clínica— y la conciencia de su propio cuerpo, la protagonista crece, duda, se rebela. El confesionario, la cama, el espejo y el mar se convierten en los espacios donde aprende a nombrar lo que le fue prohibido.

Rafael Ballesteros (Málaga, 1938) es muy conocido por su obra poética. En 2009 publicó La muerte tiene la cara azul, ciclo narrativo de cinco novelas que en 2010 recibió el Premio Andalucía de la Crítica. En el año 2019 le fue concedido el Premio de las Letras Andaluzas, Elio Antonio de Nebrija por el conjunto de su obra literaria.