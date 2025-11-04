Inaugurado el congreso 'María Zambrano y las escritoras del 27. Hacia un encuentro histórico'

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España en Andalucía (AEC-A) y codirector del Congreso Internacional 'María Zambrano y las escritoras del 27, Manuel Gahete; y el codirector del congreso, Francisco Morales, ha asistido a la inauguración del Congreso Internacional 'María Zambrano y las escritoras del 27. Hacia un encuentro histórico'.

La inauguración ha tenido lugar en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Este año se cumplen 121 años del nacimiento de María Zambrano que, además de ser una de las escritoras más relevantes del siglo XX, fue una guía de la generación del 27 junto a otras escritoras que fueron olvidadas por el devenir de la historia de literatura.

El congreso tiene como objetivo rescatar estos nombres y reconocer su labor en el ámbito literario. Así, hasta el 6 de noviembre se llevarán a cabo conferencias, mesas redondas y encuentros con expertos en la obra de María Zambrano y algunas de las escritoras del 27 en distintos espacios de la ciudad.

Al acto, también han asistido la secretaria de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos, María Rosal; el director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna; el presidente nacional de ACE, Manuel Rico; y el diputado provincial de Cultural de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza.