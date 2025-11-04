Juan Montiel gana el Setenil con ‘Cada lunes de aguas’

El jurado del Premio Setenil, reunido el pasado 31 de octubre, acordó conceder el galardón de su vigésima segunda edición al malagueño Juan Montiel, como autor de Cada lunes de aguas. Publicado por la editorial Fulgencio Pimentel, de Álava, se impone así como la mejor colección de relatos de este último año, a tenor de los técnicos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina, que es la que convoca este prestigioso certamen.

En concreto, el jurado ha estado compuesto por Lola López Mondéjar, Vicente Cervera, Rosario Guarino y Leonardo Cano, que han elegido esta obra de entre las más de cien presentadas por editoriales y autores de toda España. El premio está dotado con 10.000 euros.

El autor y su obra

Juan Montiel, nacido en Antequera, Málaga, en 1975, y residente en Alcalá la Real (Jaén), es licenciado en Documentación y diplomado en Biblioteconomía por la Universidad de Granada. Compagina el periodismo con la literatura y ha recibido más de una treintena de premios y distinciones. Sus relatos han sido incluidos en una veintena de antologías.

En cambio, el libro ganador del XXII Premio Setenil, Cada lunes de aguas, es el primero que él publica. Y, en palabras de la editorial, «cada uno de estos seis relatos, ya se trate de un gótico campesino, de una distopía cenicienta o de un elegante cuento de misterio, contiene la suficiente dosis de perversidad o de cinismo para dejarnos después a solas con la hiel de una recóndita, indeseada verdad». De hecho, esta obra ya obtuvo anteriormente otro importante premio, el ‘Ignacio Aldecoa’.