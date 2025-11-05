Alfonso González Cachinero gana el décimo Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada

El escritor y profesor Alfonso González Cachinero (Ceuta, 1962) ha ganado con la obra originalmente titulada 'Fugacidades' la décima edición del Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada, dotado con 3.000 euros y la publicación del texto ganador por la editorial Renacimiento, según el fallo anunciado este miércoles.

Del original de González Cachinero, el jurado ha destacado que "recorre las etapas vitales con un tono cálido, humano y cercano" y que "mezcla humor, emoción y observaciones cotidianas con sensibilidad", ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Málaga, que convoca el galardón.

El jurado ha añadido que el texto premiado "no busca la ruptura, sino la identificación del lector", que "su temática universal favorece la lectura fluida" y que presenta un "notable equilibrio entre emoción y reflexión".

González Cachinero nació en Ceuta en 1962, aunque muy pronto se trasladó a Málaga, ciudad en la que reside desde su niñez. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga y ha dedicado su vida laboral a dar clases de Lengua Castellana y Literatura en diversos institutos de Andalucía.

Durante la etapa más reciente de su trayectoria, ha explorado el ámbito de la literatura breve y ha publicado el libro de aforismos 'Sombras, sueños y otras yerbas' (Frato, 2024).

En las anteriores ediciones de este Premio, los ganadores fueron Julio Herranz, Antonio Rivero Taravillo, Virginia Aguilar Bautista, Federico Gallego Ripoll, Rocío Peñalta, Adolfo González, Alberto Ruiz de Samaniego, Manuel Amorós y Lorenzo Oliván.