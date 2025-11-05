Lanzamiento (in)esperado
Filtrado el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', que se publica este viernes
Redacción
"Reenviado muchas veces". Junto a este mensaje que puede que usted haya recibido, un audio muy esperado. O, concretamente, 18, el número de canciones que tiene 'Lux', el nuevo disco de Rosalía, y que desde esta mañana circula sin parar por Whatsapp. Pólvora en manos de pirómanos: seguidores ansiosos de ver la luz tras la gran expectación generada por la propia campaña de lanzamiento del álbum.
Ahí están, seguramente en su Whatsapp, 'Sexo, Violencia y Llantas'; 'Reliquia', 'single' fugaz que estuvo en las plataformas de 'streaming' ayer durante algo menos de una hora, 'Divinize'; 'Porcelana'; 'Mio Cristo'; 'Berghain'; 'La Perla'; 'Mundo Nuevo'; 'De Madrugá'; 'Dios Es Un Stalker'; 'La Yugular'; 'Focu ‘ranni', una de las tres piezas que se podrán escuchar esxclusivamente en formato físico; 'Sauvignon Blanc'; 'Jeanne', la segunda exclusiva; 'Novia Robot', la tercera; 'La Rumba Del Perdón'; 'Memória'; y 'Magnolias'.
Por ahora, se desconoce el origen de la filtración, tampoco hay ninguna declaración de la artista o de su compañía al respecto. Hasta el momento, el plan de lanzamiento de 'Lux' continúa igual: el 7 de noviembre verá la luz de manera oficial. Sí que se conocen algunas informaciones sobre el proyecto, ya sea a través de lo que ha contado la propia Rosalía en entrevistas y en las distintas 'listening party' -esta noche se celebra en Barcelona- que ha hecho en el extranjero, así como por lo que la prensa internacional ha publicado sobre el álbum que, a diferencia de los medios españoles, no sufren el embargo hasta el viernes 7. En el extranjero se ve 'Lux' como una obra maestra.
Una 'Reliquia' mal guardada
La filtración no es el único contratiempo que ha tenido la artista catalana en su estrategia de promoción de su nuevo y muy esperado disco, 'Lux'. En una de sus primeras acciones, la revelación de la portada en la plaza Callao en Madrid, la imagen pudo verse antes en Times Square, un adelanto que provocó su sorpresa y enfado -¿real?- tal y como pudo verse en el directo de Instagram que hizo la cantante. Y ayer martes volvió a suceder: se filtró la canción 'Reliquia', cuyo lanzamiento estaba previsto para este martes, y la canción estuvo disponible en Spotify durante 50 minutos antes de que fuese retirada de nuevo.
