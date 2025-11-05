Un libro reconstruye la vida del asesino del apoderado de la Casa Larios en 1905

Un libro reconstruye la vida de Salvador Marín Criado, asesino del apoderado de la Casa Larios en 1905, Antonio Jiménez Astorga, persona muy influyente de la época, un suceso que ocurrió en Málaga en plena calle Larios y conmocionó a la España de principios del siglo XX.

El exalcalde de El Borge José Antonio Ponce, autor de 'El Pucherero: la historia de un rebelde', ha explicado que se reconstruye "la azarosa vida de Marín Criado", nacido en la referida localidad malagueña y que saltó a la fama nacional tras asesinar a Jiménez Astorga, un bodeguero originario de la población malagueña de Torrox y "apoderado de la poderosa Casa Larios".

Marín Criado fue un héroe de guerra, al que se le concedió la Cruz Roja de plata al mérito militar y estuvo preso más de un años durante la guerra de Filipinas, que dio muerte en plena calle Larios al Administrador de la Casa Larios. Según dijo en el juicio el acusado, porque le pidió trabajo y este, arrogante, le espetó: "Ve y roba que tienes cara de ladrón", además de intentar sacar un revolver, según relató durante su procesamiento, en el que fue condenado a muerte.

Portada de 'El Pucherero: la historia de un rebelde' / L.O.

"Este acto, un enfrentamiento directo con el máximo representante del poder económico y social de la región, dividió a la opinión pública y tuvo una repercusión mediática sin precedentes", ha destacado con motivo de la presentación del libro sobre este personaje que, según señala, "encarnó la rebeldía contra el caciquismo de su tiempo".

Condenado inicialmente a pena de muerte, su sentencia fue conmutada por cadena perpetua en 1908 y obtuvo finalmente la excarcelación en 1925. "Sin embargo, la historia de Marín es mucho más compleja que este episodio", ha indicado el autor, que refiere facetas menos conocidas del personaje, como su etapa como voluntario en las campañas de Melilla, donde fue herido y condecorado como héroe de guerra, para luego trazar el camino hasta sus últimos años en Málaga.

Ha añadido que este libro también aborda otras cuestiones como el nacimiento de la céntrica calle Larios, las guerras de Melilla y Filipinas o la partida del barco Heliópolis en 1907 hacia Hawái con numerosas familias malagueñas. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, ha resaltado que el libro "dibuja a la Málaga de finales del siglo XIX y principios del XX".

Ponce ha recopilado testimonios directos, consultado crónicas de la época y buceado en archivos históricos para ofrecer un retrato completo y documentado de esta figura.