El polémico regreso de Ayax y Prok pasará por Málaga

La gira de Ayax y Prok no pasarán por Madrid y Granada, sus dos principales feudos (los raperos son de la ciudad andaluza), por una razón muy sencilla: desde hace cerca de un año han sido acusados de abuso sexual y agresiones por más de 80 mujeres, fundamentalmente residentes en ambas capitales, lo que provocó un ostracismo laboral y musical que buscan romper con un tour con un título polémico 'Indestructibles'. Sí actuarán en Málaga, el 15 de mayo (21.30 horas), en la sala París 15.

No crean que los gemelos Ayax y Adrián Pedrosa Hidalgo han planteado la gira como un reset o un acto de contrición. "Todo esto no solo es mentira y disparate, es una locura y una crueldad ya lo que nos están haciendo. Una caza de brujas de antigua, sin tener que aportar pruebas, testimonios, anónimos que pueda haber escrito cualquiera", asegura Ayax en un vídeo subido recientemente a sus redes sociales. Además, ha escrito: "Dejad de llamar víctimas porque no existen, no tienen cara ni nombre, no son corpóreas [sic]. Habéis perdido, aceptarlo [sic]" y "No sois feministas, sois oportunistas y está oportunidad se os ha pasado".

Testimonios

En octubre de 2024, se publicaron en una cuenta de Instagram testimonios anónimos de mujeres que afirmaron haber sufrido agresiones sexuales y violencia verbal por parte de Ayax y Prok. Dos exnovias de Prok compartieron desde sus perfiles de la citada red social fotografías de agresiones, capturas de pantalla y mensajes de los gemelos. En ellas, se pueden ver llamadas insistentes y obsesivas, acoso por redes, insultos y vejaciones por parte de los raperos.

La retahila de acusaciones llevó a que Taste The Floor, la poderosa agencia de booking y management de los granadinos, rescindiera su contrato con ellos y que se pospusiera sine die la publicación de un nuevo disco, que estaba prevista para la pasada primavera, además de la cancelación un concierto en el Movistar Arena de Madrid en 2026. Asimismo, artistas de la escena urbana como FernandoCosta, Las Ninyas del Corro, Lia Kali, Queralt Lahoz o La Plazuela, habituales colaboradores de Ayax y Prok, apoyaron públicamente a las víctimas y anunciaron que jamás volverán a trabajar con ellos.

La noticia de su regreso con la gira 'Indestructibles' no ha sentado demasiado bien en muchos rincones de la escena, que incluso, desde las redes sociales, plantea que se organicen boicots o escraches en cada recital de los granadinos, como se hizo en otros casos similares (el del exmiembro de Pxxr Gvng Kaydi Cain, también objeto de acusaciones parecidas a las de Ayax y Prok).