Málaga vuelve a los 2000 y reestrena la saga Crepúsculo: estas son las fechas y las salas en las que podrás volverla a ver

Los amantes de la emblemática saga romántica y de ficción 'Crepúsculo' están de celebración, pues se cumplen 20 años de la publicación de su primer libro, al que siguieron otras tres novelas y cinco películas que lograron una recaudación mundial de más de 3.300 millones de dólares, unos 2.800 millones de euros. Y para celebrar este aniversario, se ha reeditado una edición especial de su libro original y se realizará un reestreno de las películas en las principales salas, como es el caso de Málaga, que celebrará un visionado especial este mes de noviembre.

Así, la provincia malagueña viajará al pasado, a los 2000, para disfrutar de una de las sagas más famosas y seguidas de todos los tiempos, que marcó a toda una generación y que logró cautivar a millones de personas con el triángulo amoroso formado por sus tres protagonistas, Bella, Edward y Jacob.

Unas películas que aún transportan a sus seguidores a un mundo en el que el amor se entremezcla con las leyendas de hombres lobo y vampiros, y que se podrán revisitar en las principales salas de todo el país gracias a este reestreno. En el caso de Málaga, se podrán volver a disfrutar en los cines Yelmo de Plaza Mayor, Rincón de la Victoria y Vialia Málaga, así como en Kinépolis La Cañada de Marbella.

Horario de las películas de Crepúsculo en los cines de Málaga

En el caso de los cines Yelmo, el primer pase se celebrará este viernes a las 17.15 horas en las salas de Plaza Mayor, Rincón de la Victoria y Vialia Málaga, donde se podrá ver la primera película de la saga, 'Crepúsculo'. A esto le seguirá otro pase a las 19.40 horas de la segunda entrega, Luna Nueva, para quienes quieran hacer una maratón. La jornada finalizará a las 22.15 horas con la película Elipse.

Para quien prefiera verlas por separado, a estos horarios se suma el 13 de noviembre a las 19.40 horas para ver 'Crepúsculo'. Para quienes deseen ver 'Luna Nueva', además de este viernes estará disponible este sábado a las 17.15 horas en los tres cines, y el 20 de noviembre a las 19.00 horas en Plaza Mayor y a las 19.40 en Rincón de la Victoria y Vialia Málaga.

La tercera película que por el momento tiene fecha de proyección en estos cines es 'Eclipse', que se puede disfrutar este sábado a las 19.45 horas en Plaza Mayor y Rincón de la Victoria, y a las 19.40 horas en Vialia. A estos pases se sumará otro el domingo en Vialia a las 13.00 horas y el 27 de noviembre en los tres cines a las 19.40 horas.

Maratón de Crepúsculo en los cines de Málaga

Además, Kinépolis La Cañada de Marbella hará un maratón especial este sábado desde las 12.00 horas con un precio de 35 euros que arrancará con el visionado de 'Crepúsculo', al que le seguirá Luna Nueva a las 14.13 horas. Con descansos entre cada película, la cita seguirá a las 16.54 horas con 'Eclipse', a las 19.10 horas con 'Amanecer parte I' y a las 21.19 horas con 'Amanecer parte 2'. El maratón terminará finalmente a las 23.14 horas.

De igual modo, el universo de Crepúsculo se sigue expandiendo 20 años después tras anunciar Netflix que ya trabaja en 'Midnight Sun', una serie animada narrada a través de la perspectiva de Edward Cullen en la que se adaptará el libro 'Sol de Medianoche' de Stephanie Meyer, autora de la saga que, además, será productora ejecutiva del proyecto.