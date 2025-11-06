Teatro
El nuevo musical de Antonio Banderas 'Godspell' recorre la ciudad de Málaga
Tras una semana del éxito, el quinto musical dirigido por Antonio Banderas lo ha celebrado con un bus propio
Tras una semana del éxito de 'Godspell' en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, el quinto musical dirigido por Antonio Banderas lo ha celebrado con un bus propio que recorre estos días las calles de la ciudad de Málaga.
El elenco formado por Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Bella Exum, Ferran Fabá, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Raúl Ortiz y Alex Parra ha estado este jueves en el Centro de Málaga posando junto al autobús decorado con la imagen del espectáculo y compartiendo con los malagueños la alegría y el espíritu de este musical, que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes.
Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz, este clásico de Broadway nominado a los Premios Tony continuará en cartel las fiestas de Navidd en el Teatro del Soho CaixaBank y luego viajará a Madrid, donde iniciará funciones en el Gran Teatro Pavón a partir del 21 de enero de 2026, han recordado en un comunicado.
Las funciones son de martes a viernes a las 19.00 horas, sábados dobletes a las 14.00 y a las 19.00 horas y domingos a las 14.00 horas. Los precios van desde los 25 euros.
