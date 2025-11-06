La única copista andaluza del Prado expone en el Museo de Arte de la Diputación de Antequera

El Museo de Arte de la Diputación (MAD) de Antequera acoge hasta el 26 de enero la muestra Gratia Plena, una colección de 24 pinturas, dibujos y esculturas de la artista granadina afincada en Málaga Conchi Quesada, la única pintora andaluza que ejerce en la actualidad la labor de copista del Museo del Prado.

De las 24 obras que componen la exposición, la mayoría son de temática religiosa y reproducen tallas e imágenes de Málaga, como el Cautivo, el Rico o la Expiración, y han servido como elementos cartelísticos para anunciar su salida procesional. Estas representaciones pictóricas y escultóricas se exponen con carácter permanente y han sido cedidas para la muestra por distintas casas hermandades de Málaga —como la cofradía del Cautivo y el Santo Sepulcro—, la Pollinica de Alhaurín de la Torre, el Museo Cofrade del Hospital Regional de Málaga, el Museo del Bandolero de El Borge, la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Zafarraya, la Peña Flamenca Torre del Cante de Alhaurín de la Torre o la Peña de la Biznaga de Málaga. Otras obras, como su óleo sobre lienzo Un canto a la vida o las copias de El dios Marte, de Velázquez; el Perro semihundido, de Goya, o su reciente reproducción de La Anunciación, de Fra Angelico, pertenecen a colecciones privadas.

Eduardo Nieto, historiador del arte e intérprete del patrimonio, destaca la atención a los pequeños detalles de la artista, que plasma con gran realismo las calidades de la piel, la textura de los tejidos, el resplandor de las joyas o los gestos de las manos.