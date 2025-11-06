Vicente Jiménez Ifergán desnuda su alma al borde del abismo en ‘Los secretos de Sofí’

«Escribir este libro ha sido una de las experiencias más duras de mi vida. Cada página me obligó a enfrentarme conmigo mismo, a mirar de frente lo que había callado durante décadas». «Los secretos de Sofi no es una obra de ficción, sino un testimonio literario inspirado en hechos reales». «Escribí este libro porque necesitaba hacer las paces con mi pasado. Porque la memoria no cura sola». «Mi deseo es que este libro no sea solo mío, sino de sus lectores. Que se abra como una ventana abierta a otras vidas, a otros paisajes, a otras esperanzas».

Las declaraciones del párrafo anterior son solo una muestra de lo vivido por el escritor malagueño Vicente Jiménez Ifergán en su proceso creativo de la que es su primera novela inspirada en hecho s reales Los secretos de Sofí. Narrada en primera persona, esta novela revela la fragilidad y la grandeza del ser humano al borde del abismo. Entre la acción y la aventura se desliza el misterio que envuelve a Sofi; entre el suspense de un thriller y la ternura de una confesión íntima, el autor se enfrenta a preguntas universales: ¿Qué significa cuidar de alguien cuando no puedes salvarlo de su pasado? ¿Cuál es el precio de callar?

Vicente Jiménez Ifergán. / l.o.

La obra se compone de 179 capítulos, cada uno con su propio núcleo emocional. La arquitectura está diseñada para que el lector sienta que está leyendo un diario real, un cuaderno íntimo que se abre con pudor y valentía. Los capítulos pueden leerse de forma lineal, pero también como escenas independientes. El conjunto forma una narración continua, viva y palpitante.

La acción arranca en Kiev en noviembre de 2021. Tras un encuentro pactado, lo que parecía una transacción fría se convierte en un vínculo inesperado entre un hombre que intenta recomponer su vida y una joven con un pasado lleno de heridas. La guerra lo trastoca todo y los diferentes escenarios se suceden: Málaga se vuelve refugio; en el Egeo, el coraje se aprende a golpes de ola; Oriente Medio concentra la historia de la humanidad; África devuelve el espejo del pasado.

Pero la historia va mucho más allá. Desde cruzar el Donbás en pleno frente ruso hasta adentrarse en las minas de diamantes de África; desde navegar por mares infestados de riesgos hasta enfrentarse al peso de secretos antiguos en Amberes, Bélgica, cada experiencia revela la fragilidad y la grandeza del ser humano cuando se enfrenta al límite.

Una mezcla perfecta de géneros

En sus páginas hay mucho más que una historia de amor: hay guerra, corrupción, belleza, poder y secretos. Aparecen personajes reales —algunos ya fallecidos—, escenarios reconocibles y dilemas éticos profundamente humanos. El relato entrelaza memoria, deseo, dolor, redención y búsqueda de sentido con una escritura directa y emocional.

En esta obra —que supera las setecientas páginas— Vicente Jiménez Ifergán logra lo impensable: entrelaza con naturalidad la acción y la aventura, el suspense de un thriller, el misterio que envuelve a Sofi, la novela sentimental, la mirada histórica sobre la humanidad, la crónica de guerra, el ensayo existencial y la confesión íntima.

El resultado es una obra lúcida y profundamente humana, que atraviesa los grandes temas de la existencia desde una mirada íntima y valiente: La fragilidad del ser humano ante lo imprevisible; la identidad, el perdón y la dignidad en tiempos inciertos; el trauma, la memoria y el deseo como heridas que laten bajo la piel; el amor sin garantías, que nace donde nadie lo espera, y crece en el desequilibrio; el intento de comprender al otro sin romperlo; el peso de la guerra en la experiencia íntima: la invasión rusa de Ucrania contada desde el terreno, con voz testigo o la belleza, en un mundo que la usa y la desecha.

El libro huye de los tópicos: no idealiza la diferencia de edad, no embellece el dolor ni convierte el trauma en espectáculo. Habla, simplemente, de dos almas heridas que intentaron comprenderse sin romperse; que se encontraron —quizá tarde, quizá demasiado pronto— y decidieron caminar juntas, aunque el rumbo fuera incierto.

Vicente Jiménez Ifergan, empresario, viajero y narrador de una vida marcada por el riesgo y la aventura, presenta con Los secretos de Sofi su obra más personal. Figura destacada en el ámbito empresarial, cultural y humanitario de Málaga, Vicente Jiménez Ifergán da un giro inesperado a su trayectoria con la publicación de este libro, una novela profundamente autobiográfica inspirada en hechos reales.

Compromiso vital

Su vida ha estado marcada por el arte, los viajes y el compromiso social: desde la fundación de un museo fenicio en Málaga hasta la organización de rutas de evacuación para refugiados ucranianos. Fue quien trajo a España el primer autobús de refugiados desde la frontera de Ucrania, quien recorrió el Donbás, cruzó campos minados y convivió con soldados en el frente de guerra. «Durante años, la adrenalina fue el combustible de mi existencia. Pero llegó un momento en que decidí detenerme y transformar la memoria en palabras», comenta.

«Si a alguien le ayuda —aunque sea un instante— a comprender, perdonar o seguir adelante, con eso me daré por satisfecho. Será mi mayor alegría», destaca Jiménez Ifergán.

El libro nace de un diario que el autor comenzó a escribir al marcharse de su casa en Málaga con solo diecisiete años. Durante décadas, aquellas páginas fueron testigo de ambición, sacrificio y riesgo. Los secretos de Sofi es, en cierto modo, la memoria transformada en palabras: el intento de hacer las paces con un pasado marcado por aventuras apasionantes, pérdidas dolorosas y conquistas luminosas.

Los secretos de Sofi ya está disponible en Amazon y en librerías de Málaga.

La presentación oficial tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en el NH Hotel Málaga (C/San Jacinto, 2. Málaga) .

El aforo —limitado a 200 personas— ya se encuentra completo, pero el autor ha anunciado que organizará próximamente una nueva presentación abierta al público, especialmente pensada para lectores que deseen profundizar en el libro, hacerle preguntas, compartir impresiones o recibir una dedicatoria personalizada.