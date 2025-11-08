Ciclo
La Malagueta llevará a Cuevas de San Marcos su 'filosofía ambulante' con el Niño de Elche
Será el 11 de noviembre en el marco del ciclo ‘Filosofía ambulante’, y al día siguiente la psicoanalista Ana Castaño protagonizará en el centro cultural una nueva cita del ciclo ‘Una por una: íntimas y extrañas’
El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación celebrará la próxima semana dos nuevas actividades dedicadas a los saberes populares y a la relación estigmática entre mujer y locura. El programa se trasladará, en un primer lugar, al municipio malagueño Cuevas de San Marcos con el artista Niño de Elche, y al día siguiente volverá al centro cultural de la mano de la psicoanalista Ana Castaño.
Niño de Elche en Cuevas de San Marcos
La primera cita de la semana será el martes 11 de noviembre en el municipio de Cuevas de San Marcos. Allí tendrá lugar el último encuentro del ciclo ‘Filosofía ambulante’, un proyecto pionero del Centro Cultural La Malagueta, que lleva su programación más allá de Málaga capital visitando distintos puntos de la provincia.
Niño de Elche dialogará sobre la importancia de mantener los rituales de la vida para preservar lo puramente humano frente a las lógicas tecnocapitalistas. La sesión con el artista alicantino abordará el papel de los rituales en la construcción de vínculos y experiencias compartidas, así como su relación con formas de memoria colectiva en contextos contemporáneos marcados por dinámicas tecnológicas.
‘Mujer, locura e invención’, con Ana Castaño
La segunda cita de esta semana se celebrará el miércoles 12 de noviembre en el Centro Cultural La Malagueta con Ana Castaño. En el marco del ciclo ‘Una por una: íntimas y extrañas’, la psicoanalista ofrecerá una nueva perspectiva de la doble condición de mujer y de “loca”. Bajo el título ‘Mujer, locura e invención’, el encuentro ofrecerá un espacio de reflexión para analizar cómo la mujer puede transitar distintos modos de goce e incluso acercarse a la locura de manera temporal.
Horario
La actividad del ciclo ‘Filosofía ambulante’ con Niño de Elche se celebrará el 11 de noviembre en el municipio de Cuevas de San Marcosy comenzará a las 19.00 horas y la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. El resto de las actividades se celebrarán a la misma hora en el Centro Cultural La Malagueta, con apertura de puertas a las 18.30 horas. El acceso se realiza por la calle Cervantes número 6 y la entrada también es libre y gratuita hasta completar aforo.
