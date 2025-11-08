Lord Malvo le ponen música al «último aliento de juventud»

«Hemos firmado contratos de trabajo indefinidos, hipotecas que terminaremos de pagar cuando ya ni nos importen y hemos perdido contacto, por desgracia, con alguno de esos amigos que te arrastran a salir hasta acabar en la Plaza de la Merced comiendo un kebab a las 6 de la mañana. Pero además de eso hemos escuchado mucho a Chic y Kool And The Gang y a leyendas argentinas como Charly Garcia y Calamaro. Creo que todo eso se refleja en el nuevo trabajo que hemos hecho». Habla Adrián Gámiz, voz y guitarra de Lord Malvo, el cuarteto malagueño que ayer publicó su segundo álbum, 'Cuánto cuesta' (Lunar Discos), «un disco para todos y todas los que saben lo difícil que es mantener un trabajo, una amistad y un propósito cuando los días son más cortos y las distancias más largas», un reflejo del tránsito de los 20 a los 30.

La evolución en el sonido desde 'Carrera de obstáculos' (Lunar Discos, 2023) y su flamante continuación es evidente: aquél era un trabajo más insolente y acelerado; en éste, en cambio, los tempos están más asentados, los bpms rebajados, hay un groove casi funk más despreocupado y las canciones están más vestidas con texturas sofisticadas. «A pesar de que todavía no hemos llegado a la treintena hemos madurado mucho en pocos años: ya nos apetece incluso tocar sentados cuando ensayamos, y este disco es perfecto para eso. Tiene un pulso mucho mas lento y profundo que nuestro primer álbum, y eso por supuesto tiene que ver con nuestro momento vital. Algunos han cambiado el THC [el componente psicoactivo del cannabis] por el CBD [que no produce ningún efecto que altera la conciencia] y el tabaco por los vapers. En vez de cerveza al trago, calentamos la voz con ejercicios antes de salir a tocar», argumenta Adrián. También ha influido «la obsesión» del cuarteto por el «universo Parcels» (una banda australiana de pop con mucha electrónica, disco y soul) y «lo absurdamente elegantes que son hasta recién levantados».

Retrato generacional

Detrás de los ropajes sinuosos y mimados de las canciones están las letras, en las que no hay grandes declaraciones políticas pero sí vivencias personales que, al final, acaban componiendo un retrato generacional. «No somos un grupo reivindicativo o político, pero sí crítico. Vivimos en nuestras carnes y en Málaga, matiz importante, lo jodido que es trabajar todos los días en jornadas que te dejan echo papilla para pagar un piso que no nos podemos permitir por la locura del mercado actual. Cinco días con la cabeza agachada en la oficina para llegar al finde y tener dos días para sacarla, tomar aire y volver el lunes a lo mismo. Así semana tras semana en la trituradora de carne que es el mercado laboral. Ya empezamos a asumir que no vamos a ganar la Champions que nos prometieron de chicos y nos vamos a tener que conformar con los trabajos que tenemos. No somos especiales, es un sentimiento bastante compartido, creemos, por eso 'Cuánto cuesta' es un retrato generacional bastante fiel, y en cierta forma, sin quererlo, sí termina reivindicando algo», dice el cantante y guitarrista. Pero lo hacen no desde la amargura: «Estar quemado no es sinónimo de estar aburrido, al contrario, cuanto más quemado estás más vías de escape nuevas pruebas. Si tienes menos de 30 y no haces algo punk, es que no tienes corazón. Si tienes más de 30 y sigues haciendo punk, no tienes cabeza. Aún nos quedan unos años de margen», aseveran.

Destaca en 'Cuánto cuesta' la colaboración de Vera Fauna (recordemos, uno de los grupos favoritos de Pedro Sánchez) en un tema, 'Más feliz y menos productivo'. «Es una juntera que nos hacía mucha ilusión, porque son un espejo donde mirarnos totalmente. Esa sensibilidad para describir situaciones cotidianas y hacerlas imágenes fácilmente romantizables es una capacidad que pocos grupos tienen».

También se pasó por el estudio de Raúl Pérez, La Mina, en Granada, donde se registró el álbum, Noni, el líder de los influyentes granadinos Lori Meyers; no grabó nada, pero sí les ofreció un valioso consejo, recuerda Gámiz: «Noni se presentó allí una noche porque era amigo de nuestro productor y se paso a tomarse unas cervezas. Tras una noche larga de agotar todo lo que había en la casa y de estar ya calentitos en un porche que daba al Pantano de Cubillas, Noni nos dio un muy buen consejo cuando estábamos en medio de un debate del que no salíamos sobre qué arreglos meter en un canción: 'Chavales, recordad siempre que un disco nunca se termina, se abandona'. Y así lo hicimos».

Portada de 'Cuánto cuesta' / Lunar Discos

Termina 'Begudas fredas', la canción final de 'Cuánto cuesta', y con ella un disco que, lo definen sus responsables, supone «un último aliento de juventud, una derrota placentera de abandonarse a los años venideros». ¿Qué pasaría si Lord Malvo no lograran las ambiciones que se han planteado? Adrián lo tiene claro: «Te diríamos que esto es algo que hacemos por mero disfrute y que es un hobby profesionalizado, y de hecho nos lo decimos nosotros mismos para autoengañarnos y que la caída no sea tan dura, pero la realidad es que después de hacer un trabajo tan ambicioso, perseguimos algo más grande. Pero no creo que nos sintamos defraudados si no lo conseguimos. Es un cliché, pero estamos disfrutando mucho del proceso y es un placer que la gente compre tus discos, cante tus canciones en los conciertos y te diga que le han llegado tus letras. Si no llegamos a donde hemos proyectado, qué se le va a hacer, nos quedará el recuerdo de habernos recorrido España disfrutando los unos de los otros con la excusa de el grupo. Además compartimos cartel con The Strokes en el Cala Mijas, que eso también mola».