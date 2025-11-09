La Costa del Sol aumentará en 2026 su oferta de festivales y conciertos

La provincia de Málaga no deja de romper estadísticas en el ámbito turístico. Y uno de sus puntales, ya más que consolidado, es el sector cultural. La Costa del Sol bate temporada tras temporada sus registros en número de espectadores y de espectáculos y, con los números en la mano, ya asoma un 2026 con mayores parámetros que los de un 2025 que también va a cerrarse con cifras de récord.

Las promotoras musicales han tomado buena nota de la rentabilidad que representa Andalucía, como destino internacional de primer orden, y cada vez adelantan más la venta de entradas para la siguiente campaña. Ocurría durante las fiestas navideñas de hace 11 meses, con numerosos conciertos ya anunciados para el presente ejercicio, y esta vez incluso se han puesto a la venta casi una treintena de grandes recitales en plena campaña del Black Friday y los alumbrados navideños aún apagados.

Por ejemplo, de cara a la undécima edición que alcanzará el festival Marenostrum Fuengirola, ya podemos encontrar en el calendario hasta una docena de fechas con los más diversos estilos musicales a escena. Mayo lo abrirán, el sábado 2, como única fecha en la provincia, los veteranos Fito & Fitipaldis. Supone una apuesta segura, porque la gira que ponía fin a dos años y medio sin conciertos no ha dejado de sumar aforos prácticamente llenos. Y no menos importante es la presencia en este recinto de los cordobeses Medina Azahara, que en su despedida definitiva mantienen reservado el viernes 22. Este mes se cerrará una temporada más con el Fulanita, que para el sábado 30 ya ha anticipado la presencia de la eurovisiva Chanel.

Junio arrancará con los incombustibles Siempre Así, el viernes 5, justo un día antes de que el malagueño Pablo Alborán regrese a los grandes aforos y vuelva a emocionarse con miles de paisanos coreando sus himnos. No menos esperada será la actuación de Dani Martín en Fuengirola. Será el sábado 13, a seis días de que el viernes 19 regrese Aitana a un escenario costasoleño del que tan buenos recuerdos conserva.

Este mes arrojará otra fecha que ya ha generado bastante interés. Porque el sábado 27 se subirá por primera vez a las tablas del Marenostrum Fuengirola la mismísima Amaia Montero, en la gira del 30 aniversario del grupo La Oreja de Van Gogh. Aún se recuerda en la provincia aquel debut a lo grande de esta formación, a finales del pasado siglo, en la plaza de toros de La Malagueta.

Para julio también se conocen ya otros dos nombres propios que apuntan a lleno absoluto en el mencionado recinto fuengiroleño. Porque el lunes 13, justo en el Día Mundial del Rock, Sting ofrecerá uno de los recitales que en letras de oro ya ha inscrito para el próximo año este festival. Y 11 días más tarde, el sábado 24, Alejandro Sanz también promete saldar deudas pendientes con uno de los aforos por el que tantas estrellas internacionales han pasado en las diez ediciones que ya ha alcanzado.

Sabemos por adelantado y aún con semanas para alcanzar el cierre del año que agosto de 2026, en cuanto al Marenostrum Fuengirola también rescatará a los míticos Gipsy Kings, con actuación programada para el domingo 9, mientras que los sonidos del metal más contundente igualmente tienen reservadas fechas. Esta vertiente del rock concentrará sus ritmos entre el jueves 27 y el sábado 29 de este octavo mes del año.

Myke Towers, en el Weekend

Si en este mismo 2025 se encargaba el intérprete puertorriqueño Myke Towers de romper récord de asistencia de personas en un concierto dentro del Marenostrum Fuengirola, la edición de 2026 del Weekend Beach Festival de Torre del Mar prevé repetir gesta. Porque este mismo cantante se ha anunciado como primer cabeza de cartel para un ciclo que se concentrará entre los días 9 y 11 de julio.

La propia organización del gran macrofestival de la comarca de la Axarquía recuerda que será su debut en el recinto torreño, situado justo a las puertas del que fue construido como mayor paseo marítimo de la Europa continental. Además, recalará en la Costa del Sol después de haber agotado las entradas en todos y cada uno de los aforos de su última gira española. No habrá ninguna otra fecha en la provincia para todo 2026, con lo que así se garantiza un nuevo lleno este ciclo que aún no ha anunciado el resto de nombres, pero que sí tiene ya a la venta, a precios reducidos, sus primeros abonos.

Igualmente ya tiene a la venta sus primeros abonos, con oferta de lanzamiento también, el Canela Party de Torremolinos. Recordemos que se muda al último fin de semana de agosto y que, del 27 al 29, acaba de incorporar a formaciones internacionales como High Vis, Man/Woman/Chainsaw, Mannequin Pussy, Maruja o Skegss, a nombres como los de Carolina Durante, Amor Líquido, Ángeles Toledano, Rufus T. Firefly, La Paloma o Mala Gestión. Así aspiran a como mínimo igualar los cerca de 20.000 asistentes de la pasada edición.

Más ciclos malagueños ya han avanzado algunos nombres muy significativos para el próximo periodo estival. Es el caso del Terral, que en el Teatro Cervantes de la capital pondrá en escena a artistas de la talla de Santiago Auserón, el domingo 21; Nacho Vegas, el jueves 25; Rocío Márquez, al día siguiente; o Kiko Veneno, el viernes 26.

Justo sobre las tablas del Cervantes se situarán la malagueña Diana Navarro, el lunes 9 de febrero, o el granadino Miguel Ríos, el domingo 26 de abril, en otras dos citas imprescindibles en la capital. Mucho antes pisará el Martín Carpena un intérprete internacional para multitudes como es Eladio Carrión, el viernes 23 de enero. Y al día siguiente, en la sala La Trinchera, los granadinos Lagartija Nick mostrarán lo bien engrasados que siguen sus directos. Por cierto, Luz Casal nos avanza, sin indicar el recinto, que el domingo 15 de marzo vuelve a actuar en Málaga.