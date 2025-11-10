La cantaora Susana Romero, ganadora del Sol de Oro del Festival de Flamenco de Lorca

La cantaora gaditana Susana Romero ha resultado ganadora del premio Sol de Oro en la trigésimo cuarta edición del Festival Internacional de Flamenco Ciudad del Sol. En el certamen, que se ha celebrado este fin de semana en el auditorio de Lorca y en el que ha ejercido de madrina la bailaora Cristina Hoyos, la cantaora malagueña Rosario Campos ha logrado el Sol de Plata, dotado con 2.500 euros.

Romero ha obtenido el trofeo y un premio en metálico de 4.000 euros en la gala final del festival, que se celebró el domingo por la noche el auditorio Margarita Lozano y recibió el premio de manos del alcalde, Fulgencio Gil, y del presidente de la Peña Flamenca de Lorca, Cayetano Padilla, la entidad organizadora del certamen. Por su parte, el Sol de Bronce, con una consignación de 1.500 euros ha sido para el catalán Víctor Palacios.

Romero coge el testigo de José Olmo, ganador de 2024, al recoger el Sol de Oro y se incorpora al palmarés de ganadores del festival internacional Ciudad del Sol, en el que se encuentran cantaores como Raúl Alcántara, José León, Miguel de Tena, Paco Moya, David Pino, Antonio Ayala "El Rampa" y el cartagenero Curro Piñana.