Daniel Casares celebra en el Cánovas el 15º aniversario del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

El guitarrista Daniel Casares vuelve a su tierra el próximo 15 de noviembre para ofrecer en el Teatro Cánovas de Málaga su espectáculo En concierto (20.00 horas), una propuesta íntima y vibrante en la que la guitarra se convierte en protagonista absoluta. La cita se enmarca en el ciclo Andalucía.flamenco, del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), que este año se une a la programación especial de la Junta de Andalucía por el XV aniversario del reconocimiento del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Acompañado por Miguel Ortiz “Nene” al cajón flamenco y Julián Bedmar a la segunda guitarra, Casares desplegará en el escenario el repertorio 'El poder de lo sutil', un recorrido por algunas de sus composiciones más personales y reconocidas: “El saladillo” (rumba), “El frasco de los aromas” (bulería), “Locuno” (tangos), “Andaluza”, “París”, “La luna de Alejandra” (trémolo) o “Caballo de Guernica” (bulería).

Recién llegado de la Suma Flamenca de Madrid, donde actuó el pasado 25 de octubre, y a punto de ir al Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (8 de noviembre), el artista malagueño reafirma su posición como uno de los grandes referentes de la guitarra flamenca contemporánea. Su toque, descrito como un torrente de emociones que brota sin fin, ha conquistado escenarios de todo el mundo y le ha llevado a colaborar con figuras de la talla de Alejandro Sanz, Rosalía, Loreena McKennitt, Chucho Valdés, Toquinho o Miguel Poveda.

Con una trayectoria repleta de premios y una sensibilidad única para conjugar tradición y modernidad, Daniel Casares invita al público malagueño a disfrutar de un concierto que celebra la universalidad del flamenco y su lugar en el corazón del patrimonio cultural de la humanidad.

Daniel Casares / L.O.

Daniel Casares, el sonido de Estepona que conquista el mundo

Daniel Casares (Estepona, 1980) es uno de los guitarristas flamencos con mayor proyección internacional. Su universo musical transita entre la pureza de clásicos como Niño Ricardo, la revolución emprendida por Paco de Lucía y Camarón de la Isla, y las influencias de iconos de la cultura pop rock y R&B como Sting o Sade. Su visión del flamenco va más allá de la técnica y el compás, explorando nuevos horizontes que lo han llevado a incursionar en la música clásica y en colaborar con destacados artistas internacionales.

A lo largo de su carrera, ha publicado ocho discos en solitario: Duende Flamenco (1999), La Madrugá (2001), Corazón de tu alma (2004), Caballero (2007), El Ladrón del Agua (2010), Picassares (2015), Concierto de Aranjuez (2018) y Guitarrísimo (2020). En cada trabajo, su guitarra dialoga con diferentes géneros, demostrando así una versatilidad que lo distingue.

Su música ha sonado en algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo, como el Royal Albert Hall y el Barbican Centre de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, donde su estilo singular ha cautivado a públicos de distintas culturas, el Wiener Konzerthaus de Viena, el auditorio Sri Sathya Sai Premamrutha de Muddenahalli (Karnataka, India), así como el Centro Krannert para las Artes Escénicas de Illinois. En todos ellos, su estilo singular y su capacidad de emocionar han cautivado a públicos de distintas culturas.

El guitarrista español Daniel Casares (foto) en un recital en Río de Janeiro / Antonio Lacerda (EFE)

Su talento ha sido reconocido con diversos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Guitarra Bordón Minero (Murcia, 1997), el Premio Revelación Musical de la Asociación de Cronistas de Espectáculos (Nueva York, 2005) y el Premio Nacional de Crítica Flamenca Miguel Acal (2005).

Daniel Casares compone mirando al mar de su Málaga natal, cuya luz impregna su música. Su sonido, arraigado en la tradición flamenca pero abierto a nuevas influencias, sigue conquistando escenarios internacionales, consolidándolo como una de las figuras imprescindibles de la guitarra flamenca actual.