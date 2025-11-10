El Festival de Málaga reivindica el arte a mano en tiempos de IA para el cartel de su próxima edición

En tiempos en que la Inteligencia Artificial invade todo tipo de portadas y trabajos artísticos de diseño, el Festival de Málaga ha pasado olímpicamente del algoritmo y ha confiado en las manos y pinceles de un dibujante, el malagueño Pepo Pérez, el 'rostro' de su próxima edición, ya la número 29.

'La mar de encuentros' es la obra con la que el artista y profesor de Dibujo en la Facultad de Bellas Artes de la UMA, uno de los autores y divulgadores fundamentales del cómic en nuestro país, que identifica el certamen cinematográfico como "un punto de encuentro de miradas diversas" y situado en una ciudad, Málaga, "cosmopolita y abierta", en palabras del propio Pérez. El cartel se ha estrenado hoy en el Teatro Echegaray, durante un concurrido acto que suele hacer las veces de primera toma de contacto con la próxima convocatoria del certamen (aunque aún queda calendario por delante: se celebrará entre el 6 y el 15 de marzo del próximo 2026).

Pepo Pérez, en su faceta de investigación, ahonda desde hace años en la creación digital. "Por eso precisamente le encargamos un cartel analógico", bromeó (aunque no tanto) el director del Festival, Juan Antonio Vigar. "Queríamos algo dibujado a mano, con pinceles y bolígrafos, porque eso es lo más rompedor ahora mismo en estos tiempos de la IA", recordó Vigar.

Foto de familia de la presentación del cartel oficial del 29 Festival de Málaga / Álex Zea

Encargo ilusionante

Y unos tres meses después de un encargo que le "hizo mucha ilusión", Pepo (nombre real: Juan Carlos Pérez), acudió al despacho del director del certamen con el original de 'La mar de encuentros', una "mezcla de dibujo y diseño", que busca ser cinematográfico (ahí está ese protagonista con gafas de sol tan Marcello Mastroianni) sin recurrir a los elementos más tópicos de la gramática del séptimo arte, "como la cámara o el proyector". El artista malagueño, también vicerrector adjunto de Cultura, emplaza dinámicamente las miradas en una playa, con la alfombra roja dle festival bien presente, con el mar no sólo como elemento identificativo de Málaga sino también como guiño al cine que encontramos al otro lado del 'charco', esa producción latinoamericana básica en la agenda del Festival (recordemos, de cine en español).

Todo es analógico (exceptuando el trabajo de color, matizó el dibujante) en el cartel; incluso la tipografía, que es tradicional. Es la respuesta de Pérez y Vigar a la sobreutilización de los ordenadores en un territorio como el del arte, el cine, que debería ser el más humano de todos.