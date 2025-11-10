Los paneles de la Plaza de la Merced sacan pecho de los museos pero suspenden en inglés

Si pasean por el Centro Histórico habrán visto cómo el solar que ocupaban los cines Astoria y Victoria por fin se ha despojado de las vallas que anunciaban la candidatura de Málaga a albergar la Expo 2027 (aspiración de la que nos apeó la organización en 2023); ahora se han instalado otras que sacan pecho de Málaga como ciudad de las museos, con paneles monográficos dedicados a promocionar las pinacotecas más importantes de la ciudad. La intención era buena: librarnos del enésimo fracaso internacional en la exposición de la capital de la Costa del Sol, esos carteles que, además, eran ya carne de pintadas, carteles de publicidad low cost y similares. El problema es que hay un error en la ejecución.

Miren la imagen que corona estas líneas. ¿Encuentran el error? Una pista: tiene que ver con el idioma, con el inglés. Pensando, claro, en nuestros visitantes, los responsables municipales lo hacen en una versión bilingüe, español-inglés; el problema es que, a lo largo y ancho de los 166 metros adecentados, la señalización se repite un error gramatical en la traducción al inglés de la frase "¿Dónde está?", que acompaña la leyenda de cada museo: en cada cartel aparece como la traslación literal "where is?" cuando lo correcto sería "where is it?".

Una de las primeras lecciones que se imparten al estudiante español de inglés es que éste es un idioma con normas más rígidas que el castellano, con más excepciones y arbitrariedades; una de ellas, de las básicas, es que a la hora de construir sus frases jamás se puede omitir el pronombre que ejecuta o sobre el que recae la acción del verbo, como sí se puede hacer en nuestro idioma, hecho del que proviene, suponemos, el error de los carteles. Toca subsanarlo si queremos ser, como dicen los paneles, una auténtica "city of culture".