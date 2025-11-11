Daniel Morales: el escritor malagueño que cuida casas y triunfa en Argentina

Es habitual que autores hispanoamericanos ganen concursos literarios españoles: la población escritora del continente es más amplia lógicamente que la nacional; los mismos números, la demografía, explican que no tantos literatos patrios triunfen en certámenes latinos. Pero aquí está el malagueño Daniel Morales, de 42 años, para romper la estatística: acaba de hacerse con el Premio Clarín Novela, en Argentina, que concede cada año el Grupo Clarín, con un premio de 5 millones de pesos argentinos (el cambio es brutal: 3.000 euros) y la publicación del libro en Clarín-Alfaguara. Una especie de Premio Planeta pero mucho más escorado a la literatura de prestigio, como lo prueban los numeros autores top que han sido jurados del reconocimiento (José Saramago, Adolfo Bioy Casares y Augusto Roa Bastos), entre muchos otros.

Morales es gaditano de nacimiento y malagueño de adopción; ha residido en Santiago de Compostela, París, Salamanca y Granada y ahora vive en Londres, de una manera bastante singular. Sin posibilidades económicas para comprar o alquilar una vivienda, el malagueño ha recurrido al house-sitting, el cuidado de casas, para poder cobijarse y, de paso, ganarse la vida. Además, es una ocupación que le ha permitido generar a su realidad el mejor contexto, la tranquilidad, para dedicarse a lo que verdaderamente le gusta: "Soy extremadamente solitario y me gusta mucho leer pero me cuesta extraer alegría de la interacción social. Sin embargo, tengo amigos cuyas vidas me pueden parecer envidiables que a veces me dicen: ¡qué no daría yo por tener la soledad y tranquilidad que tienes!", ha declarado el malagueño, licenciado en Filosofía, a 'Clarín'. Su forma de vida, claro, le lleva también a cambiar de residencia casi cada mes, por lo que no tiene biblioteca propia y sus pertenencias son escasas.

Currículum

Daniel Morales tiene en su currículum dos novelas publicadas en editoriales minoritarias y bastantes certámenes de relatos ganados pero ahora deseaba ampliar su público. Lo está consiguiendo con 'Cuaderno inglés', una novela con mucho de autoficción sobre un español, Carlos, dedicado casi por entero a la lectura. ¿Qué tiene esta historia que se ha impuesto a los 1.284 originales presentados al Premio Clarín Novela? Uno de los miembros del jurado, Javier Cercas, lo tiene claro: "Me sedujo desde la primera página. Es una de esas novelas que tú empiezas a leer, cuando tienes que suspender la lectura y tienes que ir a otro sitio, estás pensando en volver a casa para seguir leyendo, y eso es lo mejor que se puede decir, me parece a mí, de una novela”. Mariana Enríquez y Alberto Fuguet, dos tótems de la escritura en español, integraron también el tribunal literario.

El premio llega en el momento más oportuno: "Terminé 'Cuaderno inglés' el año pasado y mis intentos de publicación en varias editoriales no tuvieron respuesta. Ya en estos últimos meses estaba llegando al punto de pensar que no valdría para esto (la publicación). Me estaban faltando la fuerza, la energía y la motivación, por primera vez. Luego empecé a una novela que está costándome muchísimo y estuve a punto de abandonar”, aseguró Morales durante la entrega del Premio Clarín Novela.