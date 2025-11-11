Luz Casal ofrecerá el concierto de clausura del 29º Festival de Málaga

Luz Casal regresa al Teatro Cervantes de Málaga para ofrecer el concierto de clausura del 29 Festival de Cine de Málaga el próximo 15 de marzo.

Las entradas para este concierto, a un precio entre 80 y 24 euros, se pueden comprar a partir de este martes a las 18.00 horas en las taquillas de Teatro Cervantes de Málaga y Cine Albéniz y online a través de Uniticket, han indicado desde el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

Este concierto forma parte de la gira del nuevo disco de Luz Casal, 'Me voy a permitir', el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, en el que se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo. Se mueve con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada.

Este nuevo espectáculo es un puente entre pasado y futuro, certifica su doble condición de compositora intuitiva y talentosa e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones, sean suyas o ajenas.

Ajena a la pirotecnia y los artificios, se permite no seguir más señales que las de su propio instinto, una libertad que le ha brindado la admiración del público, el respeto de la crítica y la complicidad de sus colegas, un triple reconocimiento que se produce en contadas ocasiones.

Luz Casal ha recibido múltiples distinciones, como el Grammy Latino a la Excelencia Musical (2012) y el Premio Nacional de las Músicas Actuales (2013).