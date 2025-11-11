MPM
El Museo Picasso celebra 'Museo en Movimiento' para acercar el arte a todas las edades
El taller Naturaleza impresa se desarrollará el sábado 22 de noviembre a las 11.30 horas
El Museo Picasso Málaga (MPM) continúa con su programa educativo para familias 'Museo en movimiento', que propone experiencias creativas en torno al arte. La próxima cita tendrá lugar el sábado 22 de noviembre a las 11.30 horas, con el taller Naturaleza impresa, una actividad que invita a explorar el mundo natural a través de la técnica de la estampación.
Para Pablo Picasso, lo cotidiano era fuente inagotable de creación. En sus bodegones, alimentos, plantas y objetos cotidianos se agrupan para formar composiciones llenas de expresividad que captan el interés de lo doméstico y lo cercano. Este taller propone a niños y adultos crear sus propias composiciones a partir de elementos naturales. Utilizando técnicas de estampación, los participantes experimentarán con formas, texturas y colores, transformando lo natural en imagen.
La actividad se vincula con la exposición temporal 'Picasso Memoria y Deseo', que a partir del 14 de noviembre reflexionará sobre el sistema de las imágenes y su relación con el devenir del sujeto moderno en la obra de Picasso y sus contemporáneos, como Giorgio de Chirico, Fernand Léger, Jean Cocteau, Man Ray o René Magritte.
Se desarrollará en el aula de educación del museo y tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Está dirigida a niños y niñas de entre cuatro y 12 años acompañados por adultos. El coste es de cinco euros por persona, e incluye la entrada al museo, todos los materiales necesarios y la participación guiada en el taller. Los menores deben estar acompañados en todo momento.
Las plazas son limitadas y la inscripción ya está disponible en la web del museo www.museopicassomalaga.org, así como presencialmente en las taquillas.
