Fancine: algunos de nuestros terrores favoritos

Proponemos una sucinta hoja de ruta por el mapa de proyecciones de la inminente edición de Fancine, que comienza hoy mismo. Como siempre, preparense para lo inesperado, que para eso está el cine de terror y derivados: para dejar que lo absurdo, la fantasmagoria, lo perturbador y lo imposible rompa nuestra economía de la existencia durante cerca de 90 minutos.

Resurrection

Para algunos, lo nuevo de Bi Gan es un sueño hecho cine, la obra de un auténtico visionario que coge de la mano al espectador para acompañarlo por terrenos audiovisuales inexplorados; para otros, un material compuesto virtuosamente pero demasiado oblicuo y enigmático para ser disfrutado. Tres horas que deben ser más experimentadas que contempladas, por tanto. Y en pantalla grande.

Fuck my son!

Con un título como ése, que nos dejaremos por traducir, está claro que nos encontramos ante un artefacto singular, poco asequible, pero es que, al parecer, la película que adapta el desagradable cómic de Johnny Ryan va mucho más allá de lo esperado en su ánimo de transgredir. No, esto no es gore palomitero; aquí hablamos de escatología en la onda John Waters pero, avisan quienes la han visto, más allá de normas todavía. El pase está prohibido para menos de 18 años.

No other choice

Había muchas ganas de reencontrarse con Park Chan-wook después de su fascinante paseo por el noir romántico en Decision to leave (2022). En No other choice regresa con una comedia negra que lee la novela de Donald Westlake que ya adaptó Costa Gavras en Arcadia (2005), y lo hace con la flor y la nata de la interpretación de Corea del Sur y, por supuesto, con la exuberante composición de planos con que se expresa el autor de Old boy (2003).

Reflection in a dead diamond

El tándem formado por Hélène Cattet y Bruno Forzani lleva años desarrollando un gigantesco homenaje al cine europeo de género de los setenta; empezaron con tributos de recreación como Amer (2009) y, película a película, con la formidable Dejad que los cadáveres se bronceen (2017) como extraña cima, aportando una imaginería propia, que trasciende el fetiche y el guiño. Aquí se vuelcan en el cine de espías de aquella década y hasta recuperan a Fabio Testi.

Dead Mail

Idiosincrática y retrofetichista muestra del indie de género que sí merece la pena y que podría definirse como Misery filmada por el primer Andrew Bujalski (sustituyan la obsesión por el computer chess ochentero por la de los sintetizadores de la misma década). Una intriga imprevisible y con personajes inolvidables, como ese curioso rastreador de cartas con fallos en el remite.

El agente secreto

Una de las perlas del circuito de festivales de la temporada es este thriller de espías brasileño ambientado en las postrimerías de la dictadura del país, a finales de los 70. Protagonizada por Wagner Moura (Narcos), quienes han visto el filme de Kleber Mendonça Filho resaltan la complejidad de su trama, aliviada por un relato vibrante e intensas secuencias de acción.

Mermaid

Más cine de género estadounidense. Un drogadicto de Florida encuentra a una sirena herida en su momento más bajo. Cuando se corre la voz sobre su secreto, no se detendrá ante nada para protegerla. Y cuando decimos «nada» es nada, de verdad. Una bizarrada total que es un homenaje a ese sur raro, con tantos colores como oscuridades, poblado por flipaos carismáticos pero poco recomendables.

Our hero Balthazar

Me encantan particularmente esas películas que empiezan como sátiras, bromas sobre asuntos serios pero que, poco a poco, con una intensidad crepitante, terminan en un tono terrible, de difícil digestión. Aquí tenemos el último ejemplo, un valiente filme de Oscar Boyson con las matanzas en las escuelas de EEUU y las redes sociales en el punto de mira.

Dracula: a love tale

Luc Besson se encuentra en un interesante estado de forma: después de la intransferible Dogman (2023), un disparate conmovedor, y la imposiblemente cuqui June and John (2025), repite con el gran Caleb Landry Jones para aproximarse a uno de los grandes mitos del terror, Drácula. Y lo hace desde un ángulo propio, visualmente primoroso, como ya es habitual en la obra del francés, pero también conmovedor.

Redux redux

El multiverso es una de las gasolinas narrativas más empleadas por los guionistas de nuestro tiempo. A veces sí ofrece miradas interesantes a historias convencionales: en este thriller de Kevin y Matthew McManus, una madre viaja a través de universos paralelos para matar al asesino de su hija. Pero no le bastará con hacerlo una sola vez, pronto se vuelve adicta a la venganza.

Y para terminar cuatro propuestas made in Spain de lo más apetecible para el espectador audaz: 'Decorado', el nuevo empeño de Alberto Vázquez ('Unicorn Wars', 2023) para demostrar que el cine de animación no son solo fábulas de coaching para chavales; 'Gaua', que prosigue el viaje de Paul Urkijo por el oscuro folk del País Vasco; 'Disforia', el debut en el largometraje de Christopher Cartagena que ha abierto bastantes ojos en su paso por los festivales del género, y 'Luger', un actioner made in Spain con pinta de sorpresa de la temporada.

Toda la información sobre las proyecciones, horarios y precios, en la página web oficial de Fancine.