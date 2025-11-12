Un Zurbarán inédito amplía la colección pictórica del Museo de Antequera

El Museo de la Ciudad de Antequera ha incorporado una nueva joya a su galería pictórica. Se trata de un cuadro atribuido a Francisco de Zurbarán, uno de los grandes maestros del Siglo de Oro español, que viene a completar el valioso conjunto barroco que ya forma parte de la Colección Delgado.

La obra, un óleo sobre lienzo de temática religiosa y que recibe el nombre de ‘La Virgen con el niño sosteniendo la cruz’, se exhibe desde esta semana en una de las salas principales del museo, junto a otras piezas de los siglos XVII y XVIII. Con esta incorporación, la pinacoteca antequerana suma un nuevo atractivo a su recorrido, consolidando su papel como uno de los referentes culturales de la provincia en el ámbito de las artes visuales.

La pieza, que proviene de Alemania y nunca antes había sido expuesta , muestra la maestría técnica y el uso de la luz característicos del pintor extremeño. La composición, centrada en una figura de devoción, mantiene ese equilibrio entre realismo y espiritualidad que define a Zurbarán y que conecta con otras obras de la galería del artista.

El cuadro 'La Virgen con el Niño sosteniendo la cruz' / L.O.

La Colección Delgado, dentro de la cual se incluye la obra, reúne una amplia selección de pinturas, esculturas y objetos devocionales que abarcan desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Sus aportaciones han permitido al museo ampliar su discurso expositivo, integrando piezas que dialogan con las colecciones municipales y los fondos arqueológicos del recinto.

El Museo de Antequera continúa de esta forma reforzando su identidad como espacio de referencia en la gestión del patrimonio histórico y artístico. “Agradeceros la confianza y colaboración que está engrandeciendo de una manera inédita toda la calidad de la muestra pictórica del Museo de la Ciudad”, ha destacado durante la presentación de la obra el alcalde de Antequera, Manolo Barón.