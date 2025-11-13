Ana Mena confirma su actuación en el Weekend Beach Festival 2026

El Weekend Beach Festival Torre del Mar continúa desvelando nombres para su úndecima edición y este jueves ha confirmado la esperada actuación de Ana Mena, "la artista malagueña que conquistará a su público con un espectáculo único y lleno de energía". Según señalan en un comunicado será su única fecha en Málaga dentro de su próxima gira. El Weekend Beach de 2026 se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio, junto a la playa veleña, donde se ha consolidado como una de las citas musicales más importantes del verano.

Ana Mena regresa a los escenarios con nuevas canciones de su próximo álbum, un trabajo que la propia artista define como "honesto y menos cauto", donde muestra una faceta más personal y madura. Su reciente single "Lárgate", acompañado de un potente videoclip, marca un giro sonoro hacia una estética setentera con texturas suaves y un enfoque más emocional y artístico.

La cantante de Estepona actuará en su tierra con un espectáculo exclusivo y desenfadado, donde no faltarán sus grandes éxitos y el pop luminoso que la ha convertido en una de las voces más destacadas del panorama nacional e internacional.

Con esta confirmación, Ana Mena se une a Myke Towers, uno de los artistas latinos más exitosos del momento, en un cartel que promete grandes sorpresas y del que la organización ha anunciado que dará más nombres muy pronto.