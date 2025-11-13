Música
Ana Mena confirma su actuación en el Weekend Beach Festival 2026
Será su única fecha el próximo año en la provincia de Málaga dentro de su próxima gira
El Weekend Beach Festival Torre del Mar continúa desvelando nombres para su úndecima edición y este jueves ha confirmado la esperada actuación de Ana Mena, "la artista malagueña que conquistará a su público con un espectáculo único y lleno de energía". Según señalan en un comunicado será su única fecha en Málaga dentro de su próxima gira. El Weekend Beach de 2026 se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio, junto a la playa veleña, donde se ha consolidado como una de las citas musicales más importantes del verano.
Ana Mena regresa a los escenarios con nuevas canciones de su próximo álbum, un trabajo que la propia artista define como "honesto y menos cauto", donde muestra una faceta más personal y madura. Su reciente single "Lárgate", acompañado de un potente videoclip, marca un giro sonoro hacia una estética setentera con texturas suaves y un enfoque más emocional y artístico.
La cantante de Estepona actuará en su tierra con un espectáculo exclusivo y desenfadado, donde no faltarán sus grandes éxitos y el pop luminoso que la ha convertido en una de las voces más destacadas del panorama nacional e internacional.
Con esta confirmación, Ana Mena se une a Myke Towers, uno de los artistas latinos más exitosos del momento, en un cartel que promete grandes sorpresas y del que la organización ha anunciado que dará más nombres muy pronto.
