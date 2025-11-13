Deep Purple, primera gran confirmación del Starlite 2026

La legendaria banda Deep Purple vuelve a España en 2026 y la provincia acogerá una de las cuatro paradas de la nueva gira de este mítico grupo británico, que es historia de la música. Fueron pioneros del heavy metal y el hard rock y por eso se les considera uno de los padres del 'metal', junto a Iron Maiden, Black Sabbath o Judas Priest. Este próximo verano, los británicos recalarán de nuevo en la Costa Sol, con un concierto en el XV Starlite.

Es la primera gran confirmación del próximo festival marbellí. La de una leyenda indiscutible del rock mundial. El concierto será el próximo jueves 9 de julio de 2026, noche en la que la cantera Nagüeles vibrará con clásicos inmortales como 'Smoke on the Water', 'Highway Star' o 'Hush'. La gira 'Mad in Europe Tour' de Deep Purple, que se desarrollará en julio, recalará también Pamplona, Ávila y Jerez de la Frontera.

Con más de 150 millones de discos vendidos, una carrera de más de cinco décadas y una influencia decisiva en la evolución del rock, Deep Purple sigue siendo una fuerza creativa en los escenarios internacionales. Las entradas de este concierto estarán disponibles este viernes, a las 10.00 en la web starlitefestival.com

Su relación con la Costa del Sol

Los Purple llevan dando guerra desde 1968, y salvo algún periodo de separación entre finales de los 70 y principios de los 80, la maquina morada oscura sigue en funcionamiento tras más de medio siglo. En este tiempo, además de míticos conciertos recordados por los amantes del 'rock progresivo' de la provincia, la banda ha tenido episodios frente a los focos, y otros sin apenas testigos en la Costa del Sol. Como cuando hace más de una década se refugiaron unos días en un caserón escarpado entre Sierra Blanca y Sierra Bermeja para componer los temas del que sería su decimonoveno álbum de estudio: 'No What?'. El album se publicó en 2013, tras más de siete años sin nuevos lanzamientos. Fue el cantante Ian Gillan, hoy con 80 años -se incorporó a la banda con apenas 24 primaveras-, el que lo desveló a finales de 2011 en una entrevista para The Metal Circus. Hablaba de un lugar edénico, perdido entre las montañas, en lo que él entendía como frontera entre Marbella y Estepona. Una zona arbolada que acostumbra a escuchar el ronroneo de los pinsapos, sin más relación con el rock que las canciones que de vez en cuando acompañan en su ruta a los visitantes.

El cantante de la banda británica Deep Purple, Ian Guillan, durante el concierto que ofreció en 2017 en Barakaldo, en el Bilbao Exhibition Centre. / Javier Zorrilla (EFE)

Desde 2022, además del mecionado vocalista Ian Gillan, la formación de Deep Purple está compuesta Simon McBride (guitarra), Roger Glover (bajo), Ian Paice (batería) y Don Airey (teclados). Aunque, en su ya larguísima trayectoria. Deep Purple ha sabido sobreponerse en más de una ocasión a su propia defunción y seguir en la brecha. La banda ha conocido muchas etapas de distanciamiento, como el periodo de separación entre finales de los 70 y principios de los 80, y también de esplendor, incluso, a costa de entradas y salidas de sus miembros históricos. Es el caso del guitarrista Ritchie Blackmore o el propio Gillan, vocalista desde finales de los 60 tras las expulsión del cantante original Roderick Evan, que continúa como cabeza visible después de varias separaciones y numerosos proyectos alternativos. El único miembro permanente de Deep Purple en todas y cada una de sus alineaciones es el batería Paice. En tantas décadas de trayectoria, la banda ha tenido ocho formaciones claramente diferenciadas, las cuales se conocen como 'Marks'.

El auditorio de la cantera de Nagüeles del Starlite / L.O.

Celebrado en la mágica cantera de Nagüeles, Starlite se ha consolidado estos últimos 15 años gracias su apuesta por los grandes nombres que cada verano recalan en Marbella. Además, el festival aprovecha al máximo la acústica natural del entorno. Por eso, cada verano, por sus espacios desfilan grandes personalidad que aprovechan sus vacaciones para ver a sus artistas favoritos o las exclusivas after partie, así como las propuestas gastronómicas que ofrece Starlite.