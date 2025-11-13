La Diputación dedicará a Fosforito, Medalla de Oro de la Provincia, la celebración del Día Internacional del Flamenco

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha lamentado la muerte este jueves del popular artista flamenco Antonio Fernández Díaz 'Fosforito' a los 93 años en la capital de la Costa del Sol. "El mundo del flamenco se queda huérfano tras el adiós de esta figura de Puente Genil, un cantador único que tenía una relación muy especial con Málaga, ya que era Hijo Adoptivo de la ciudad y Medalla de Oro de la provincia"", ha señalado en esta misma jornada antes del comienzo de una rueda de prensa en el centro cultural La Malagueta.

Salado ha mostrado su unión con el dolor de su familia, de sus amigos, y de todos los aficionados al flamenco, "y la de todos aquellos que han sido los afortunados de disfrutar de su voz durante tantos años".

La Diputación Provincial de Málaga dedicará este próximo viernes, 14 de noviembre, el acto del Día del Flamenco a la figura de 'Fosforito' y realizará próximamente un acto homenaje al cantaor. Así, este viernes, con motivo del Día Internacional del Flamenco (16 de noviembre), el centro cultural María Victoria Atencia MVA de la Diputación acoge un espectáculo en su honor en el que participan cantaor Duquende, la bailaora Ana Almagro y el pianista Antón Cortés (entradas agotadas). En este espectáculo, Duquende estará al cante, acompañado del guitarrista Julio Romero y dos palmeros; el joven pianista mallorquín Antón Cortés y la bailaora malagueña Ana Almagro, que actualmente es integrante del cuerpo de baile estable del Ballet Nacional de España.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en una imagen de archivo junto al cantaor flamenco 'Fosforito' que este jueves 13 de noviembre de 2025, ha fallecido a los 93 años de edad. / L.O.

"Figura clave del flamenco"

Por otra parte, la Dipuración ha recordado que 'Fosforito' ostenta la Medalla de Oro de la Provincia de Málaga: "Ha sido y es una figura clave del flamenco reconocida a través de múltiples premios de renombre que ha sabido mantener vivo este singular arte". La relación de premios y reconocimientos del cantaor es abrumadora, entre ellos la Llave del Cante, la Medalla de Andalucía, la Medalla de Oro de las Bellas Artes, fue nombrado Hijo Adoptivo de Málaga, y reconocimiento con la Medalla de la Ciudad por el Ayuntamiento.

Y sobre el talento que le dio la fama señala Salado: "Su voz única y su talento dejan hoy una profunda grieta en el arte y en todos aquellos amantes del flamenco y de la música". También trasladan su pésame a la familia y allegados, y recuerdan que 'Fosforito' recibió la V Llave de Oro del Cante en 2005 y también el Premio Bienal de Arte Flamenco de Málaga en 2019, el galardón destinado a artistas de larga trayectoria en la gala de clausura de la bienal de ese año, acto en el que al "único, irrepetible e inigualable" artista se le rindió un sentido homenaje.

La capilla ardiente del cantaor Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento malagueño / Jorge Zapata (EFE)

Capilla ardiente y días de luto en Málaga, Puente Genil y Alhaurín

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha decretado este jueves dos días de luto oficial por el fallecimiento de 'Fosforito'. Además, el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga acogerá desde la tarde de este jueves su capilla ardiente por expreso deseo de su familia. "No solamente cantaba, era un sabio del flamenco, auténtico sabio, y eligió Málaga para vivir", ha dicho, al tiempo que ha recordado que "nació en Puente Genil (Córdoba), pero todos sus raíces son andaluzas".

La bandera de Málaga ondea en el Ayuntamiento a media asta en señal de luto por el fallecimiento de este Hijo Adoptivo y Medalla de la Ciudad.

De otra parte, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha decretado que la jornada de hoy sea de luto oficial y que las banderas de los edificios públicos ondeen a media asta en señal de duelo y respeto. Igualmente, el regidor ha trasladado sus condolencias a sus familiares y amigos y ha valorado el "enorme legado" que ha dejado en el mundo del flamenco. Villanova tiene previsto acudir al tanatorio de Parcemasa para ofrecer su pésame a la familia y honrar al cantaor, según han informado desde el Consistorio de Alhaurín de la Torre en un comunicado.

El Ayuntamiento de su localidad natal, Puente Genil, también ha declarado "luto oficial durante tres días, desde las 12 de la mañana del día de hoy, jueves 13 de noviembre, hasta las 12 de la mañana del próximo domingo". Así lo ha anunciado el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, en una declaración institucional, para trasladar públicamente "el pésame a la familia y ponernos a disposición" de la misma, que ya ha manifestado al Consistorio pontanés que la capilla ardiente y el funeral por el cantaor probablemente se celebren en Málaga, ciudad en la que ha residido desde su juventud y a la que está muy vinculado.

'Fosforito', el 14 de febrero de 2025 recibir la Medalla de la Ciudad de Málaga y el nombramiento de Hijo Adoptivo, en reconocimiento a su trayectoria artística / Álex Zea

Más reacciones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha lamentado el fallecimiento de 'Fosforito' y ha destacado la "huella imborrable" que deja en la cultura andaluza y la historia de España. En una publicación en su perfil en Twitter (Ahora conocido como 'X'), señala: "Se apagó la voz de Antonio Fernández 'Fosforito', Medalla de Andalucía y Llave de Oro del Cante. Uno de nuestros cantaores flamencos más universales". Moreno asegura: "Perdurará siempre su huella imborrable en nuestra cultura y en la historia de España"; y en el mensaje manda un abrazo a su familia y amigos.

De otra parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha usado la referida red social para dedicar un mensaje a la memoria de 'Fosforito': "Se ha ido Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito'. Un cantaor que bebió de la tradición para legarnos arte con mayúsculas". La también secretaria general del PSOE-A añade: "España y Andalucía lo lloran, pero su voz siempre estará entre nosotros"; y manda en el mensaje un abrazo a su pueblo natal de Puente Genil (Córdoba), a su familia y amigos.

Trayectoria

Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', nació en Puente Genil (Córdoba) en 1932. Está considerado como uno de los maestros del cante del siglo XX. Comenzó a cantar siendo muy niño, pero su gran salto se produjo en el I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, celebrado en 1956, donde ganó todos los premios. Se codeó en los 50 y 60 con maestros como Pepe Pinto o Juan Valderrama, le cantó en América a Manuela Vargas y recorrió toda la costa americana en 1964 con motivo de la Exposición Universal junto a su amigo Juan Habichuela. Junto con Antonio Mairena ha sido cabeza de cartel en todos los festivales de España durante los 70.

Rescató estilos de su tierra como el Zángano de Puente Genil. Grabó junto a Paco de Lucía una memorable antología. Además, es autor de sus propias letras y compositor para otros muchos cantaores, como Camarón, que utilizó sus versos en el inicio de su carrera artística. Participó en la lucha por la III Llave de Oro del Cante que se entregó a Antonio Mairena en 1962 y ha recibido otros muchos premios, como el Ondas en 1998 por su larga trayectoria o el Pastora Pavón, máximo galardón que otorga la Junta de Andalucía a los artistas flamencos, en su primera edición de 1999.

Asimismo, el 11 de octubre de 2005 recibió de manos del gobierno andaluz en el Teatro Cervantes de Málaga la V Llave de Oro del Cante, con la que pasa a la historia junto al Nitri, Manuel Vallejo, Antonio Mairena y Camarón de la Isla. Actualmente vivía en Málaga.

'Fosforito' muestra la Llave de Oro del Cante / RAFAEL DÍAZ (EFE)

En su discografía tenía registradas casi 500 obras a su nombre, compuestas para su amplia discografía y la de otros interpretes, y ha sacado al mercado alrededor de 40 discos. Entre los numerosos premios y distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera artística destacan: Ganador Absoluto en el I Concurso Nacional de Cante de Córdoba en 1956; Hijo Adoptivo de Córdoba desde 1981; Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Puente Genil (Córdoba) desde 1986; Hijo Adoptivo de Alhaurín de la Torre (Málaga) desde 1988; Premio Pastora Pavón 'Niña de los Peines' de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 1999; Medalla de Oro de la Provincia de Málaga en 2004; V Llave de Oro del Cante en 2005; Medalla de Andalucía en 2006; Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2007; Medalla del Ateneo de Málaga en 2010 e Hijo Adoptivo y Medalla de la Ciudad de Málaga en 2025.

La última distinción que 'Fosforito' recibió fue el pasado lunes, 10 de noviembre, cuando representantes de la Federación Malagueña de Peñas le hicieron entrega personalmente del premio '10' que le concedió la Federación Provincial de Mayores de Málaga (Fepma) el pasado 5 de noviembre en una gala a la que no pudo asistir presencialmente, y donde un representante de las Peñas de Málaga lo recogió en su nombre.