Estepona homenajea al célebre director de cine polaco Juliusz Machulski

El reconocido cineasta polaco Juliusz Machulski vive estos días un intenso y merecido homenaje en Estepona. La localidad de la Costa del Sol ha acogido hoy, jueves, una sesión monográfica sobre su cine en el Mirador del Carmen y hoy ofrecerá una proyección especial de su más reciente filme, 'Vinci 2', en el Teatro Auditorio Felipe VI, con la presencia de actores, productora y miembros del equipo artístico.

Machulski ha dirigido títulos emblemáticos del audiovisual de su país de las últimas décadas, como 'Seksmisja', 'Vabank', 'Kingsajz', 'Kiler' y 'Vinci', entre otras. La sesión monográfica del jueves sirvió para, de la mano del propio cineasta, analizar las claves de su estilo, su impacto en el cine europeo y su particular manera de fusionar comedia, crítica social y narrativa visual. El encuentro contó con la participación de especialistas y colaboradores cercanos al director y prensa especializada.

Estreno

De otro lado, hoy, a partir de las 19.00 horas, se estrenará 'Vinci 2', segunda parte del clásico 'Vinci' (2004) y rodada parcialmente en Estepona. La proyección contará con la presencia de miembros del reparto (entre otros, los actores Robert Więckiewicz, Kamila Baar y María Ruiz López), la productora y representantes del cine polaco, quienes presentarán la película y compartirán experiencias del rodaje y anécdotas sobre la colaboración con Machulski.

'Vinci 2' retoma el espíritu de la primera entrega, combinando intriga, comedia y arte en una historia ambientada en el universo del robo de obras de arte.