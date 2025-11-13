«Luger»: el thriller español de la temporada se estrena hoy en Fancine

Explica Bruno Martín (Madrid, 1982) que su gran epifanía cinéfila llegó en 1997, con 14 años, cuando su padre le grabó de la tele 'Reservoir dogs' en VHS. «Después de verla, la rebobiné y la volví a ver entera. Y así hasta cuatro veces seguidas. Y entonces me dije: Vale, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. No rebobinar cintas de VHS, sino películas como ésa». Han pasado 28 años y Bruno Martín estrenó en el pasado Festival de Sitges, el mismo en el que Quentin Tarantino ganó el premio a la mejor dirección en 1992 por Reservoir dogs, para presentar su «primera película seria»: 'Luger'. Un contundente thriller de acción que rinde homenaje a las buddy movies de los 80 desde una reivindicación castiza de la estética del polígono industrial. Martín presentará hoy la película en Fancine (Albéniz, 21.30 horas), y lo hará avalado por las estupendas críticas recibidas hasta la fecha. Una de las sorpresas de la temporada del cine nacional.

La sorpresa, de todos modos, es algo relativa, porque, antes de llegar a Sitges, la película ha pasado por los festivales de cine fantástico de Austin y Estrasburgo y en ambos se ha llevado premios (además de un ramillete de reseñas entusiastas). «En este tipo de festivales nos sentimos un poco de prestado, como intrusos -señala Martín-, porque, claro, 'Luger' no es cine fantástico y no puede entrar en sección oficial. Pero estamos encantados de que nos den este escaparate. En España, o tienes un drama social para entrar en un festival como Málaga o es complicado moverse, aunque en nuestro caso no debería ser así porque creo que la película tiene bastantes capas».

'Luger' no es, desde luego, un drama social, pero, como apunta el director, tampoco es «una película de acción al uso, de darse hostias durante hora y media» (aunque, hay que decirlo, como película de acción funciona estupendamente). «Mi principal motivación era hablar de las segundas oportunidades y de la lealtad personal, sobre todo en los estratos sociales más bajos, donde la gente solo se tiene los unos a los otros. Y se me ocurrió conectar eso, lo que les pasa a unos tirados que no le importan a nadie, con un suceso histórico tan importante como la segunda guerra mundial. ¿Cómo podíamos vincular a Hitler con dos tíos chungos en un polígono en el extrarradio de Madrid?». De ahí surge el mcguffin de la historia, la pistola alemana que da título a la película.

Tíos chungos

Los dos tíos chungos son Rafa y Toni, dos matones que viven de dar palizas y cobrar deudas y que, en un logro narrativo notable, acaban conquistando la empatía y el corazón del espectador (tenerse que enfrentar a tíos bastante más chungos que ellos ayuda bastante). Interpretados respectivamente por David Sainz y Mario Mayo, el dúo está pidiendo a gritos una franquicia. «A mí encantaría -asegura el director, que también interpreta un suculento papel-. De hecho, tenemos pensada una secuela y una precuela, pero para que salgan adelante 'Luger' debería tener al menos un cierto éxito. En realidad, lo que me gustaría es que a partir de ahora todas mis películas se desarrollaran en ese mismo universo del polígono y que de vez en cuando viéramos a Rafa y Toni aparecer por ahí».