Óbito
Luto en el flamenco: muere en Málaga Fosforito, la pureza de lo jondo
Nacido en Puente Genil, tenía 93 años, era referencia absoluta del flamenco y el pasado febrero recibía en el Ayuntamiento el título de Hijo Adoptivo de Málaga y la Medalla de la Ciudad
Era historia del flamenco. Un dominador absoluto de todos los palos. Desde hace décadas, su nombre formaba parte del elenco de artistas consagrados al jondo, puro, con conocimiento y respeto a las raíces del género. Ha muerto Antonio Fernández Díaz. Ha muerto Fosforito, nombrado este pasado mes de febrero Hijo Adoptivo de Málaga. Su fallecimiento deja un hueco, a priori, imposible de ocupar. El insigne cantaor ha muerto en Málaga, donde residía desde hace años. El pueblo de Puente Genil, de donde era natural, también pierde a uno de sus más destacados vecinos, que a lo largo de su trayectoria profesional alcanzó los más altos reconocimientos en el cante flamenco.
Fosforito tenía 93 años. Nació el 3 de agosto de 1932 en esta localidad cordobesa. Desde muy joven demostró que tenía una dotes innatas para este arte. Fosforito mostró un talento innato para el cante. Seguiriyas, soleares, malagueñas, tonás, tarantos y bulerías. Su versatilidad le permitían despuntar en todos los palos del flamenco. En 1956 logró todos los premios del Primer Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, un hito que marcó un antes y un después en su carrera artística y que le lanzó al estrellato. No solo en España, también en el extranjero.
Su voz estaba llena de matices. Y de verdad. Era capaz de contagiar de emoción a cualquier auditorio. Y era reconocida por todos los aficionados. Grabó muchos discos: 'Cantes y estilos flamencos', 'Mis recuerdos' o 'Fosforito y Paco de Lucía' son algunos de sus trabajos discográficos más celebrados.
En 2005 recibió la Llave de Oro del Cante, el máximo honor que puede recibir un cantaor. También fue reconocido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y nombrado Hijo Predilecto de Andalucía, entre otros reconocimientos. El último el recibido en febrero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento malagueño: Hijo Adoptivo de Málaga y Medalla de la Ciudad.
