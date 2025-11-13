El Museo Picasso Málaga, como templo de sombras

Al catedrático de la UMA Eugenio Carmona, uno de los grandes especialistas en Pablo Picasso, le fastidian y le preocupan ese puñado de «construcciones narrativas» en torno al genio malagueño que han quedado como «canónicas». Según se podría desprender de muchas biografías y análisis, Picasso era «un señor que vivía en el Olimpo, desatendiendo la realidad de su tiempo y más ocupado en perseguir muchachas», reflexiona Carmona; la mirada del estudioso es opuesta: «Era un intelectual de primer orden y un hombre con unas contradicciones brutales pero muy reveladoras de la naturaleza humana». Y ése es uno de los puntos de partida de 'Picasso. Memoria y deseo', la nueva exposición temporal del Museo Picasso Málaga (patrocinada por la Fundación Unicaja), una investigación «dramática, algo durilla», confiesa el experto, comisario de la muestra, en ese Picasso «humano, demasiado humano» que en 1925, a sus 45 años de edad, se obligó a «transformarse, a reciclarse» para seguir en la primera línea de la creación.

¿Por qué 1925, hace justo un siglo? Es el año, concretamente su verano, en que el maestro de la Plaza de la Merced elaboró 'Estudio con cabeza de yeso', el gran leit motiv de la exhibición que se inaugura este viernes en el Palacio de Buenavista (y que estará en cartel hasta abril del próximo 2026). Empezó ese cuadro como un «bodegón en homenaje a su padre», su primer maestro, José Ruiz Blasco, evocando esos estudios donde los alumnos, como el pequeño Pablo, repetían y repetían el dibujo de un busto. «Pero eso le estalló» a Picasso, y poco a poco lo que parecía una mirada al simple pasado se fue transformando en algo muy diferente, testigo del interior de su tiempo, una época más que singular.

«Aquellos años, los 20 del siglo pasado, han quedado para la posteridad como una década feliz pero lo cierto es que fueron años muy turbulentos, repletos de cambios conceptuales. Por ejemplo, entonces cambió la sensación del tiempo: hasta entonces era lineal, pero irrumpió la heterocronía, la convivencia de los estratos de tiempo. Y eso trastocó la propia noción del sujeto, que empezó a ser múltiple, dislocado», argumenta Eugenio Carmona, influyendo a Picasso, creador preocupado y atento a su alrededor.

¿Cómo consiguió Picasso capturar ese zeitgeist, de qué manera llegó a retratar al sujeto moderno? «Haciendo del busto antiguo un emblema del presente», asevera el experto. La cabeza clásica da paso a una doble cabeza, con el efecto perturbador que crea en el espectador de contemplar un individuo medio enlucido en yeso, con su sombra, más que presente. «Picasso convirtió esta imagen polifacética tanto en emblema psíquico del sujeto dividido como en la metáfora del pasado que dialoga con el presente. Lo heterogéneo articula la vivencia de lo cotidiano. Y este es para Picasso el lugar de la memoria. Pero la memoria solo es traída al presente por el deseo. Por el deseo entendido no solo como pulsión sino como voluntad inagotable de vivir y transformarse», apunta Carmona.

Contemporáneos

'Estudio con cabeza de yeso' impresionó a sus contemporáneos: Dalí, Lorca, Cocteau, Man Ray y muchos otros dialogaron con la obra, inspirándose en ella para crear visiones particulares o, directamente, apropiándose de sus iconos y signos distintivos para resignificarlos de alguna manera. En cualquier caso, Pablo Picasso, una vez más, pero entonces a sus 45 años, edad ya para pocas revoluciones, abrió una conversación que aún hoy perdura, y de la que el Museo Picasso Málaga es, gracias a esta exposición, sede provechosa.

Porque 'Picasso. Memoria y deseo' reúne más de un centenar de obras de figuras clave del arte del siglo XX (a las citadas podemos añadir, ni más ni menos, a Giorgio de Chirico, Fernand Léger o René Magritte, entre otras) que, como el malagueño, sintieron la necesidad de articular los tiempos, estilos y nociones culturales, de asimilar «un tiempo en cambio que cambia», según Carmona; vértigo en el que, por cierto, aún seguimos más de un siglo después.

Un templo de sombras

«Eugenio, has creado un templo». Se lo dijo Miguel López-Remiro, director del Museo Picasso Málaga, al comisario de la muestra durante su presentación a la prensa. Y es que uno de los aspectos más sugerentes de este proyecto es su mise en scène: una de las plantas de la pinacoteca ha sido transformada por completo, pintando sus paredes y abriendo su espacio diáfano para crear una galería abierta y facilitar el diálogo entre obras. «Hemos sustituido las paredes blancas y las hemos pintado de color azul-noche, el color de la sombra», explicó Eugenio Carmona.

Entra uno en la planta superior del Palacio de Buenavista, en el espacio dedicado a 'Memoria y deseo', y está convencido de que Carl Jung estaría satisfecho: el psiquiatra, el hombre que encontró en la sombra el arquetipo que representa los aspectos reprimidos e inconscientes de la personalidad, incluyendo tanto los negativos (como la ira o la envidia) como los positivos (como la creatividad o la fortaleza) que no encajan con la imagen ideal del ego, encontraría aquí la puesta en escena más idónea para contemplar a un puñado de artistas zambulléndose en sus perfiles más incómodos.