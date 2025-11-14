Literatura
Francisco García Castro: a la búsqueda de poemas que anuncian la llegada a tierra movediza
El malagueño, carpintero metálico de profesión, publica en la editorial Renacimiento 'La calle de la hipótesis', un libro de lirismo de apariencia ingenua pero franca que dice más que lo que expresa»
El malagueño Francisco García Castro acaba de lanzar su nuevo poemario, 'La calle de la hipótesis', en la prestigiosa editorial Renacimiento, que explora el concepto de eso que él mismo denomina «poesía lisa», «un poema con un lirismo, de apariencia ingenuo, pero franco, que se apoya en la apoteosis del fragmento, para decir más de lo que expresa», asegura el autor.
El libro apuesta por «el realismo delirante, como diría Alberto Laiseca; pero no hablamos del delirio patológico, del que sostenemos a diario. De ello, un poema a la luna o a un buzón de correos», asegura García Castro, esteponero de 1972, carpintero metálico de profesión y con varios poemarios en su haber, como 'Lo sé y otros poemas' y 'Balada del viejo Bunk y otros poemas' (Colección Monosabio). además del cuaderno 'El engorroso plumaje del colibrí espátula' (Imperdonable).
Hace años que, dice Francisco, la poesía «se pegó» a él: «Se pegó a mí como acompañante de camino, y de vez en cuando, me susurra al oído, para insistir en la mirada. La poesía es eso, una forma de mirar, otra forma de mirar». Y de mirar mucho, porque en el universo poético del autor se atiende lo mismo a la silla de ruedas con que Bette Davis se movió por San Sebastián cuando recibió un homenaje como a un caracol «con la espiral a la izquierda de su concha».
Lo cierto es que Francisco García Castro compone versos en busca del que es, en su opinión, ingrediente lírico fundamental: «Un buen poema debe tener ese ritmo que anuncia que llegas a tierra movediza».
