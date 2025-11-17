El Teatro del Soho CaixaBank celebra su sexto aniversario

El Teatro del Soho CaixaBank vivió este fin de semana un doble acontecimiento: además de recibir a cientos de espectadores que llegaron gracias al programa Soho Pueblos, el Soho conmemoró su sexto aniversario desde su inauguración en 2019 con el musical A Chorus Line. En estos seis años, el teatro se ha consolidado como un centro de producción y exhibición de referencia en España, reconocido por la calidad de sus montajes y su apuesta por el teatro musical.

Durante el fin de semana, más de 500 estudiantes de escuelas de arte dramático y conservatorios de Andalucía. Alumnos de la ESAD de Málaga, Córdoba y Sevilla, la ESAEM, el Conservatorio Superior de Música de Málaga y el Instituto de Artes Escénicas López Neira de Córdoba, entre otros centros, asistieron al musical Godspell y participaron después en un coloquio exclusivo con Antonio Banderas, director del espectáculo basado en la versión de Emilio Aragón, acompañado por miembros del elenco.

Dentro de la iniciativa Soho Pueblos, un autobús procedente de Vélez-Málaga y otro de Alhaurín de la Torre se desplazaron hasta el teatro para disfrutar de la función del sábado. Los asistentes vivieron además un momento especial al coincidir en la entrada del Teatro del Soho CaixaBank con Antonio Banderas, quien se acercó a darles la bienvenida personalmente.

En total, seis municipios disfrutarán de Godspell con servicio gratuito de transporte al Soho. Desde el Teatro del Soho CaixaBank se anima a otros pueblos interesados a sumarse a esta iniciativa y solicitar el servicio de transporte, disponible bajo petición a través del correo: anarodriguez@teatrodelsoho.com

Además, el Teatro del Soho CaixaBank propone completar la experiencia Godspell con un brunch especial en el restaurante Tercer Acto por solo 16 euros, una oferta diseñada para disfrutar del musical de manera inolvidable. Godspell, el clásico de Broadway de los años 70 con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz, estará en cartel en Málaga hasta el 11 de enero de 2026 con entradas desde 25 euros.