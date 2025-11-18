El Ayuntamiento de Málaga mantiene con vida el Museo Ruso pero le 'endosa' un 'hermano' pequeño

A principios de año, la concejala de Cultura, Mariana Pineda, anunció que se abría un proceso de reflexión para determinar el futuro inmediato del Museo Ruso, contemplando la posibilidad de que abandonase su dedicación exclusiva al arte del país (recordemos que pronto se cumplirán cuatro años de la invasión de Ucrania) y buscase contenidos en otras pinacotecas, países y tendencias. Esa meditación parece haber llegado a su fin: la pinacoteca rusa, de momento, no desaparecerá pero sí tendrá que compartir las paredes de la Tabacalera con un 'hermano pequeño', el flamante Espacio Expositivo Tabacalera (MEET), con programación propia configurada por artistas y colecciones de distinta procedencia. La fotoperiodista Marisa Flórez estrena la agenda con una retrospectiva de sus mejores instantáneas (más información en el despiece)

La guerra de Ucrania, que estalló en febrero del 2022, trastocó los planes de desarrollo del parque de museos de nuestra capital. La Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y otros equipamientos museísticos, entonces comandada por José María Luna, supo redireccionar sus esfuerzos y cuajar unas muestras meritorias (lógicamente, sin la pasmosa suntuosidad de los primeros años, los que se nutrían de los infinitos fondos estatales de San Petersburgo), driblando los vetados fondos estatales e indagando en colecciones privadas, personales e institucionales de arte ruso, de todo el mundo.

Exposición y actividades

La prueba de que el Ayuntamiento de Málaga no ha cerrado la puerta del Museo Ruso está en el hecho de que, por ejemplo, el próximo 28 de noviembre inaugurará la exposición retrospectiva Realismo romántico, del fotógrafo bielorruso afincado en Madrid Valery Katsuba, tal y como avanzó el actual responsable de la Agencia museística, Luis Lafuente. Unos días antes, los Amigos del Museo Ruso han convocado a los aficionados a un concierto de piano del músico Emin Kiourktchian Tedtoev. Además, se está trabajando en la programación para 2026 después de que hayan finalizado las obras de reparación de las cubiertas del edificio tras las filtraciones en los últimos meses por las lluvias torrenciales.

Según Lafuente, el «éxito» que ha tenido la colaboración con San Petersburgo «es indudable», pero «es verdad que las circunstancias geopolíticas actuales inciden totalmente» en este Museo. En este sentido, admitió que, al buscar exposiciones del arte o la cultura rusos a partir de colecciones ubicadas en Occidente, los recursos se van acabando, pero «quedan proyectos suficientes para seguir trabajando».

Los responsables municipales tampoco cierran la puerta a que el Museo Ruso vuelva a su esencia original, la de la exhibición de la ingente colección estatal rusa, una vez cesen las hostilidades con Ucrania y, por tanto, se levante el veto de la UE. Una probabilidad, de momento, no muy cercana: ayer mismo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, visitó Madrid en busca de nuevos apoyos militares en su lucha contra Rusia.

Presentación de la exposición 'Un tiempo para mirar (1970-2020)', de Marisa Flórez en el nuevo ámbito MEET (Málaga Espacio Expositivo Tabacalera) / Álex Zea