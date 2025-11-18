Aniversario
José Pablo García reúne en un volumen sus cómics con Paul Preston
El dibujante malagueño recopila 'La Guerra Civil española', 'La muerte de Guernica' y 'Franco' y añade un nuevo prólogo del hispanista además de un capítulo inédito
Más publicaciones a propósito del medio siglo del fallecimiento del dictador Francisco Franco. El dibujante malagueño José Pablo García y el hispanista británico Paul Preston forjaron hace años una alianza para que el primero llevara al cómic los libros del segundo, canónicas referencias bibliográficas a propósito del Caudillo. Ahora ha llegado a las librerías la edición ómnibus que reúne las tres obras, con piezas inéditas. En total, 536 páginas que acercan con rigor histórico pero la amenidad del lenguaje de las viñetas algunos de los acontecimientos fundamentales de la historia reciente española.
'Franco y la Guerra Civil' contiene 'La Guerra Civil española', 'La muerte de Guernica' y 'Franco'en un solo volumen, con un nuevo prólogo de Preston y una obra inédita, dedicada a la exhumación del caudillo. El ilustrador asegura que se ha esforzado por acercarse a la figura de Franco «desde la comprensión y evitando el enfoque maniqueo», sólo ciñendose «a los hechos», pero sin olvidar que hablamos del «principal responsable del atraso sociocultural y económico sufrido por nuestro país en el pasado siglo, y el causante directo del mayor número de víctimas» en una contienda española contemporánea.
Para García, la publicación no sólo es pertinente por el aniversario de la muerte de Franco, sino por el actual «auge de la extrema derecha y los mensajes de odio, que calan en la juventud: «Es importante explicar en qué consistió la dictadura, vendida como una arcadia feliz por algunos historiadores y periodistas nostálgicos». n
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- El temporal Claudia en Málaga: los embalses suben por primera vez en siete meses
- Un parque japonés en el corazón de Málaga: con un lago artificial, puentes y toboganes rodeados de bambús y bonsáis
- Málaga sortea 253 viviendas protegidas en alquiler a partir de este lunes en la zona de la Universidad
- Polémica en el Trabuco por ‘El Bosque de los Niños’ en los Caños
- El Ayuntamiento de Málaga irá eliminando las entidades de conservación
- De la lluvia al frío polar: así cambiará el tiempo en Málaga esta semana
- Trinitarias de Málaga: un siglo cambiando vidas