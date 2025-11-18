José Pablo García reúne en un volumen sus cómics con Paul Preston

Más publicaciones a propósito del medio siglo del fallecimiento del dictador Francisco Franco. El dibujante malagueño José Pablo García y el hispanista británico Paul Preston forjaron hace años una alianza para que el primero llevara al cómic los libros del segundo, canónicas referencias bibliográficas a propósito del Caudillo. Ahora ha llegado a las librerías la edición ómnibus que reúne las tres obras, con piezas inéditas. En total, 536 páginas que acercan con rigor histórico pero la amenidad del lenguaje de las viñetas algunos de los acontecimientos fundamentales de la historia reciente española.

El volumen recopilatorio / Debate

'Franco y la Guerra Civil' contiene 'La Guerra Civil española', 'La muerte de Guernica' y 'Franco'en un solo volumen, con un nuevo prólogo de Preston y una obra inédita, dedicada a la exhumación del caudillo. El ilustrador asegura que se ha esforzado por acercarse a la figura de Franco «desde la comprensión y evitando el enfoque maniqueo», sólo ciñendose «a los hechos», pero sin olvidar que hablamos del «principal responsable del atraso sociocultural y económico sufrido por nuestro país en el pasado siglo, y el causante directo del mayor número de víctimas» en una contienda española contemporánea.

Para García, la publicación no sólo es pertinente por el aniversario de la muerte de Franco, sino por el actual «auge de la extrema derecha y los mensajes de odio, que calan en la juventud: «Es importante explicar en qué consistió la dictadura, vendida como una arcadia feliz por algunos historiadores y periodistas nostálgicos». n