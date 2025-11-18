Rubén Navarro: un malagueño que cuenta historias en Los Ángeles

Lleva más de una década trabajando en la sombra de Hollywood, como montador en proyectos de prestigio como la serie La dama del lago (Apple TV+), protagonizada por Natalie Portman, y la película Sam & Kate, con Dustin Hoffman y Sissy Spacek liderando el cartel, entre muchos otros. Pero mientras Rubén Navarro ha ido acumulando créditos en títulos ajenos maduraba una ambición muy personal: levantar allí, en Los Ángeles, su propia productora, para contar las historias que verdaderamente le interesan. Y el sueño se empieza a cumplir: esa compañía tiene un nombre, RuRu Films, y su primera película como guionista y director, Me, after you, ya está en el horno, en plena posproducción. Paralelamente busca raíces para dos películas más.

«He fundado mi productora para crear y promover historias internacionales con matices», asegura en Noticine Navarro. Me, aftetr you, filmada íntegramente en Los Angeles, es la primera de esas historias, un relato «profundamente personal sobre inmigración, sexualidad y autodescubrimiento, brindando una mirada auténtica a la ciudad a través de la perspectiva de personajes y experiencias multiculturales», cuentaquien dice inspirarse en el tono de drama indie, íntimo y cercano, de películas como Call me by your name o Beginners, entre otras, para abordar el coming of age de un joven homosexual en la ciudad de neón.

Relación

La cinta, dialogada en inglés y español, sigue a Daniel, un escritor español al que da vida Alex Sorian Brown. Daniel inicia una relación complicada con Andrea, personaje interpretado por el italiano Giacomo Rocchini, que termina cuando este último regresa a Italia, sumiendo a Daniel en la desolación. En ese momento, aparece en su vida María, una mujer argentina encarnada por Sofia Kunz que se siente atrapada por las expectativas sociales. Esta conexión llevará a ambos personajes a enfrentarse a sus miedos. El reparto conjunto incluye también a los actores Cristo Montt, Elisabetta Fantone y Ros Gentle. Detrás de la cámara, como director de fotografía, está Marko Alonso, colaborador habitual de Navarro en sus cortometrajes (cinco rodados en Estados Unidos tiene ya en su haber el malagueño).

Carta de amor

Me, after you es, además, «una carta de amor a esta ciudad y a los foráneos que vienen aquí en busca de amor, identidad y pertenencia». Suponemos que hay mucho de autobiográfico en el libreto pero, a la espera de la confirmación o no de este extremo, Navarro tiene claro que su compromiso cinematográfico «es mostrar la auténtica realidad multicultural de esta ciudad, con personajes que la reflejen», añade el cineasta. De momento, Me, after you se muestra a los compradores en el American Film Market que se ha desarrollado estos días en Los Ángeles.

Pero Rubén Navarro y su RuRu Films no tiene previsto parar. El cineasta malagueño está desarrollando dos largometrajes: Lifestyle y la película de ciencia ficción Numina.