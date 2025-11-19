The Psychedelic Furs: envejecer con clase

“¡Suenan como en los ochentas!”. Esa frase, gritada con entusiasmo, se escuchó mucho durante el concierto de The Psychedelic Furs de la pasada noche del martes en La Trinchera, parada malagueña de la larga gira española en la que siguen inmersas estas veteranas luminarias de la escena post punk británica. Una sala llena, con las entradas agotadas, y repleta de genuinos seguidores, se rindió a la neo psicodelia oscura que los creadores de ‘Pretty in Pink’ ejecutan con seriedad y muchísima dignidad.

Los hermanos Butler, Richard y Tim, son los supervivientes de la formación original, y líderes naturales de esta versión renacida de The Psychedelic Furs. Pero al contrario que muchas bandas que se recomponen para arrastrarse por los escenarios a lomos de la nostalgia, los Butler se hacen acompañar de músicos con talento y pedigrí: el guitarrista Rich Good, que tuvo una banda con Joanna Newsom; el batería Zach Alford, que ha grabado discos con David Bowie y girado con Bruce Springsteen; la teclista Amanda Kramer, ex de 10.000 Maniacs y The Golden Palominos; y en esta gira europa, se les ha sumado Peter DiStefano, fundador de Porno For Pyros. Juntos, lo que ofrecieron fue un espectáculo solvente y convincente.

Tim Butler / José Luis G. Gómez

No esconde mucho misterio lo que dan The Psychedelic Furs: neo psicodelia teñida de negro surgida en la escena post punk británica de principios de los 80 con tintes románticos y buen gusto, fórmula sencilla con la que construyeron unos cuantos hits, de los que no faltó ninguno en su cita malagueña -ya en los bises, cerraron de forma apoteósica con ‘India’-, que les sirvieron en su día para colarse en el mainstream. Y lejos de estar olvidados, si en su día ‘Pretty in Pink’ -qué bien sonó en Málaga- incluso sirvió de inspiración para la película ‘La chica de rosa’ (Howard Deutch, 1986), lo que les subió de nivel, hoy en día Hollywood aún les quiere y les ha incluido en ese gran fenómeno de masas que es ‘Stranger Things’. Pero al público que fue a disfrutarlos en La Trinchera, tan curtido como la misma banda y con notable mayoría de aficionados foráneos, nada de eso le importa, ellos fueron por los viejos hits, y eso es lo que tuvieron.

Richard Butler, durante el concierto / José Luis G. Gómez

Parco en palabras, Richard Butler compensa su distancia con el público entregando casi la misma voz que en los mejores años de la banda. Por otro lado, a falta del saxofón de Mars Williams, fallecido a finales de 2023, The Psychedelic Furs han optado por fortalecer sus guitarras en esta gira, de ahí que se les haya sumado Peter DiStefano, quien aporta momentos de lucimiento, a veces incluso excesivos, consiguiendo así una rotundidad que sorprende. En su regreso a Málaga, los Butler ya nos visitaron en 2010 en gira con los malagueños Tom Cary, The Psychedelic Furs han demostrado de sobra lo que es envejecer con clase. Así pueden volver cuando quieran.