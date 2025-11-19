Dani Fernández llevará al Marenostrum Fuengirola 'La Insurrección Tour'

El festival Marenostrum Fuengirola será una de las paradas elegidas por el cantante Dani Fernández para su primera gira de grandes recintos, bajo el nombre 'La Insurrección Tour'. El concierto del artista castellano manchego será el 4 de julio de 2026, que regresará este próximo verano a la Costa del Sol tras su actuación el pasado año en el Brisa Festival.

Tras consolidarse como uno de los grandes nombres del pop rock español y firmar un 2025 inolvidable, Dani Fernández anuncia La Insurrección Tour, que marcará una nueva etapa en su carrera y que lo llevará a los recintos más emblemáticos del país. Este anuncio llega a los pocos días de que el artista se alzara con dos galardones en Los40 Music Awards 2025 (Mejor Disco por La Jauría y Mejor Colaboración por “Y si lo hacemos”, junto a Valeria Castro) reafirmando así el reconocimiento unánime del público, los medios de la industria musical.

Dani Fernández, durante su concierto el pasado año en el Puerto de Málaga, durante el Brisa Festival / L.O.

La Insurrección Tour, con producción de Mapache Music y The Music Republic, no solo son una serie de conciertos, es una declaración de intenciones, un punto de inflexión. Nace de una idea poderosa: la sociedad actual vive atrapada en un zoo digital, un espacio de exhibición permanente donde la validación externa condiciona la vida cotidiana. Sin embargo, incluso en este entorno hipercontrolado aparece una grieta, una luz que invita a reaccionar. La insurrección que propone Dani no es violenta, sino consciente. Un movimiento que anima a salir de la caja, abrazar la propia imperfección y desafiar la cultura del juicio constante. La gira recorrerá los recintos más importantes de España y recalará de nuevo en el mítico Lunario de Ciudad de México.

Este nuevo proyecto llega en el mejor momento de la carrera de Dani Fernández. Su álbum La Jauría entró directamente al número 1 en listas de álbumes y vinilos, y alcanzó 238 millones de streams y ya es disco de oro. Sus singles “Todo Cambia” y “Me has invitado a bailar” han logrado dos discos de platino y se han convertido en algunos de los temas más radiados del país. Su documental “Todo cambia” triunfó en cines y se ha consolidado en plataformas. En su gira anterior colgó el sold out en todas las fechas vendiendo más de 70.000 entradas, incluyendo dos Movistar Arena (Madrid). Dani Fernández es uno de los referentes del pop rock nacional y reafirma el rumbo creativo que lo ha convertido en una de las voces más relevantes de su generación.

Las entradas saldrán a la venta este jueves, 20 noviembre, a partir de las 17.00 horas en la web del festival: marenostrumfuengirola.com

Concierto en el Marenostrum Fuengirola de 2025 / L.O.

El concierto el 4 de julio de Dani Fernández se une a los 18 eventos ya anunciados por Marenostrum Fuengirola, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25/04); Fito & Fitipaldis (02/05); Medina Azahara (22/05); Fulanita Fest (30/05); Siempre Así (05/06); Pablo Alborán (06/06); Dani Martín (13/06); Aitana (19/06); La Oreja de Van Gogh (27/06); Sting (13/07); Alejandro Sanz (24/07); Underworld Live (08/08); Gipsy Kings (09/08); Mago Orbit (16/08); Galván Real (21/08); Cantajuego – Tallarín (23/08); Sun and Thunder (27-29/08).