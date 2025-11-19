Els Joglars celebrarán sus 65 años de irreverencia en el Festival de Teatro
La cita escénica del Cervantes y el Echegaray acogerá el 9 y el 10 de enero 'El retablo de las maravillas', de Albert Boadella y los suyos, un nuevo jalón en la trayectoria de una troupe marcada por «la utopía extrema»
J.L.P./EFE/L.O.
El Festival de Teatro de Málaga abrirá el 2026 cultural con un inmejorable argumento, 'El retablo de las maravillas', la pieza en la que Els Joglars de Albert Boadella siguen el conocido entremés de Miguel de Cervantes para analizar, desde la sátira, el mundo del arte, las nuevas religiones, la política, el poder y la gastronomía.
La troupe catalana aprovechará las dos funciones (9 y 10 de enero, 20.00 horas, entradas ya a la venta) para celebrar sus 65 años de teatro al filo, bufonadas muy series y disecciones de las preocupaciones del ser humano contemporáneo y de «utopía extrema». «Ha sido una utopía por la forma de trabajar; por la forma de concebir las obras, que son nuestras; por el lugar donde trabajamos, Vic y Olot, de una belleza extraordinaria, y por el tiempo que dedicamos a los ensayos», aseguró ayer Boadella en Málaga.
Han pasado 65 años desde que «unos comediantes, casi aspirantes», en palabras de Boadella, se unieron con cierta «inconsciencia» para hacer «alguna cosa», porque el teatro que había no les «convencía». «Los años entre el 80 y ahora, si se los contara, no se lo creerían. Hemos sufrido, sí, claro, pero cuando se sufre colectivamente no se sufre tanto como uno solo, y cuando se disfruta colectivamente, también aumenta el disfrute. Tenemos la suerte de ganarnos la vida con lo que nos gusta y de transmitir lo que creemos que es justo y necesario para la sociedad».
La historia de España
La dictadura franquista y la censura han marcado la trayectoria de Els Joglars. «Había entonces un público que, curiosamente, añoro, por su inocencia y también por el aprecio de las mínimas cosas que podíamos expresar sobre el escenario. El público de ahora seguramente conoce más cosas, pero quizás conoce tantas que hay muchas interesantes que le resbalan por saturación», reflexionó ayer el dramaturgo.
Una de las obras de la compañía fue recibida "por la parte más retrógrada de España" con "atentados y una puñalada a un actor"
En aquellos años tuvieron «encontronazos muy fuertes con determinados poderes», añadió Boadella, quien recordó que él mismo fue condenado a prisión «por las leyes militares de aquel momento» y protagonizó después «una fuga de la cárcel y un exilio». Después también sufrieron «encontronazos» con 'Teledeum', una obra «polémica y crítica» que fue recibida por «la parte más retrógrada de España en aquel momento con atentados y puñaladas a un actor».
La actitud contestataria y rebelde se mantiene, incluso ahora mismo. «Muchos colegas se han decidido por un teatro menos combativo, pero Els Joglars se ha mantenido en una posición crítica, incluso con su propio público», porque la compañía «normalmente no se ríe del que está fuera, sino del que está dentro», apunta Boadella, convencido de que ésta «es la mejor función que puede tener el teatro»: «Es sencillo darle coba al espectador y estar de acuerdo con sus ideas e intenciones, pero para la función de espejo de la sociedad que representa el teatro, debe ser crítico y poner en entredicho las creencias de los espectadores que están en la sala».
Boadella: «La distancia entre la época de Cervantes y ahora, la del móvil y la IA, es ínfima»
Según Boadella, 'El retablo de las maravillas' entra «dentro de este objetivo», porque intenta «poner al espectador en una situación en la que se sienta implicado» a partir de ese entremés de Cervantes que «se basa en la astucia de unos pequeños sinvergüenzas que hacen ver aquello que no existe». «En esta sociedad del móvil y de la inteligencia artificial, parece que estamos llegando a los máximos y, curiosamente, la distancia entre Cervantes y ahora es ínfima. Pensamos que hemos evolucionado y yo creo que nada».
Más de 30 obras para una completa agenda escénica
El retablo de las maravillas, de Els Joglars, no es, lógicamente, el único argumento de la próxima edición del Festival de Teatro del Teatro Cervantes. La cita agrupa 33 obras en las que destacan directores e intérpretes como Sergio Peris-Mencheta, que comanda dos obras, Blaubeeren y Constelaciones; Pepa Gamboa, que hace lo propio con La casa de Bernarda Alba de TNT; Las Niñas de Cádiz con La reina brava; y Ana Torrent en Las amargas lágrimas de Petra von Kant.
También Magüi Mira dirigiendo La barraca y La música, en la que están Ana Duato y Darío Grandinetti; Anabel Alonso al frente de La mujer rota; La Zaranda con Todos los ángeles alzaron el vuelo, y la compañía portuguesa Gato SA con Une histoire vraie, integran la programación del festival.
El Premio Ángeles Rubio Argüelles de esta edición recaerá en Adriana Ozores, que encabeza el reparto de Filosofía mundana; mientras que Fran Perea en El efecto, y María Barranco, que acompaña a Imanol Arias en Mejor no decirlo, forman la representación malagueña en las obras que llegan al Teatro Cervantes, que también recibirá producciones como Carmen, nada de nadie, con Beatriz Argüello y Ana Fernández, o Mihura, el último comediógrafo.
La primera parte del festival escénico, de enero al 1 de febrero, contendrá los otros cuatro estrenos, El patio número 3, de la nueva compañía Aeterno; Cría cuervos, de Teatro del Náufrago; El sí de las niñas, a cargo de Jóvenes Clásicos, y TUC, por Pata Teatro, todos en el Echegaray. n
