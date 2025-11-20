'Aullar': cine made in Málaga en la cartelera

No es habitual y hay que celebrarlo: una película made in Málaga llega mañana, viernes, a las salas de todo el país. Se trata de 'Aullar', la nueva producción del boquerón Ezekiel Montes y Eduardo Campoy y el debut en la dirección de largometrajes del malagueño Sergio Siruela, que lleva años dirigiendo series de televisión en México. La cinta, que ya fue estrenada fuera de concurso en la pasada edición del Festival de Málaga, es un thriller con tintes de drama social, escrito por el propio Montes y protagonizado por Elena Martínez ('Devoción'), Antonio Dechent ('Hombre muerto no sabe vivir'), Paco Tous ('El cuento del lobo'), Adelfa Calvo ('El autor'), Antonio Jesús Serrano y Sandra Torrecillas, entre otros.

'Aullar' nos presenta a Mamen, una bailarina con muchos sueños por cumplir que trabaja en un club de un polígono industrial para poder mantener a su hijo y malvive en un barrio de la periferia de Málaga. Una noche, aparece en la puerta de su casa, tirado en el suelo, borracho e inconsciente, un hombre, que resulta ser su padre, con el que lleva sin hablarse desde la muerte de su madre y la desaparición de él. Ambos, Mamen y ese hombre derrado, creen que pueden recomponer su relación hecha añicos.

La película de Siruela toca temas humanos y sociales de gran relevancia, centrándose en los dramas invisibles de la vida cotidiana, con especial atención en la posibilidad de perdonar a quien te ha causado heridas profundas. «Lo más complicado para el personaje es encarar la vergüenza y el sentimiento de culpa», asegura Antonio Dechent, el padre. «Ella se da cuenta de que la que tiene que cambiar es ella y cambia aceptando: Ésta es mi realidad, éste es mi trabajo, ésta es mi familia, esto es lo que tengo y éste es mi padre», explica Martínez.

El hijo de Mamen, el nieto del hombre, es el nexo de unión, el salvavidas al que se agarran para intentar volver a tener una relación cercana. «La madre intenta que su hijo no cargue con tantas heridas en el futuro», expone la actriz. Le protege de lo que Antonio siempre ha supuesto para ella, alguien que no ha proporcionado ningún tipo de cariño.

Los barrios

El entorno de la historia, los barrios, aparecen en 'Aullar' como un personaje más, como ya es habitual en las producciones del también director Ezekiel Montes: «Esos callejones, esas casas miserables... El espacio crea al personaje. No son dados que se tiran al azar; todo está ahí por algo», asegura Siruela. Y Elena Martínez coincide: «Las localizaciones están muy bien trabajadas; hablan y ayudan a contar la historia».

Martínez y Antonio Dechent, en su tercera colaboración cinematográfrica, están convencidos de que 'Aullar' «ofrece luz y esperanza, dentro de la historia tan dura que cuenta». Así que ya saben, que historias de superhéroes hay muchas y variadas en la cartelera, pero tramas muy nuestras en lugares muy nuestros, no tantas.