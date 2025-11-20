Concierto de la Banda Municipal en el Instituto Gaona

La Banda Municipal de Música ofrecerá el próximo domingo 23 de noviembre, a las 12 horas, un nuevo concierto de su actual temporada 2025 – 2026, en el Instituto Gaona, bajo la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez. La entrada es gratuita previa reserva en el correo electrónico: bandaeninstespinel6.eventbrite.es. Habrá piezas de óperas, operetas y zarzuelas; pasodobles y el poema sinfónico ‘Finlandia’ de Sibelius.

El concierto comenzará con óperas conocidas como El Murciélago (Gran Obertura) de Johann Strauss II, famosa por su humor, enredos amorosos y su música vibrante, Los Cuentos de Hoffman (Bacarola) compuesta por Jacques Offenbach, rodeada de romance y tragedia y, por último, Finlandia (Poema Sinfónico) del maestro Jean Sibelius, que se ha convertido en himno de dicho país.

En la segunda parte, se interpretarán las zarzuelas Las Golondrinas (Pantomima) de José María Usandizaga, llamado por sus coetáneos 'Puccini español', y la opereta Benamor del maestro de la lírica española Pablo de Luna. Finalizará el concierto con la interpretación del pasodoble Cadena Cromática del maestro Perfecto Artola Prats