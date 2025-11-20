Música
Concierto de la Banda Municipal en el Instituto Gaona
Habrá piezas de óperas, operetas y zarzuelas; pasodobles y el poema sinfónico ‘Finlandia’ de Sibelius
La Banda Municipal de Música ofrecerá el próximo domingo 23 de noviembre, a las 12 horas, un nuevo concierto de su actual temporada 2025 – 2026, en el Instituto Gaona, bajo la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez. La entrada es gratuita previa reserva en el correo electrónico: bandaeninstespinel6.eventbrite.es. Habrá piezas de óperas, operetas y zarzuelas; pasodobles y el poema sinfónico ‘Finlandia’ de Sibelius.
El concierto comenzará con óperas conocidas como El Murciélago (Gran Obertura) de Johann Strauss II, famosa por su humor, enredos amorosos y su música vibrante, Los Cuentos de Hoffman (Bacarola) compuesta por Jacques Offenbach, rodeada de romance y tragedia y, por último, Finlandia (Poema Sinfónico) del maestro Jean Sibelius, que se ha convertido en himno de dicho país.
En la segunda parte, se interpretarán las zarzuelas Las Golondrinas (Pantomima) de José María Usandizaga, llamado por sus coetáneos 'Puccini español', y la opereta Benamor del maestro de la lírica española Pablo de Luna. Finalizará el concierto con la interpretación del pasodoble Cadena Cromática del maestro Perfecto Artola Prats
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
- Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?
- Así es la pizzería más antigua de Málaga: medio siglo de historia con platos a 5 euros
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- Una ruta a dos de los nacimientos de agua más impresionantes de Málaga: las lluvias los han llenado de cataratas
- El alcalde de Málaga dice que el último diseño de la torre del puerto es "elegante", por lo que se reducirá su impacto
- Funes sustituye a Sergio Pellicer en el banquillo del Málaga CF