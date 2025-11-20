Messager y Boltanski: pareja en la vida y en el arte, en el Centre Pompidou Málaga

Trabajaron juntos, hablaban siempre de arte, «porque era su vida», pero Annette Messager y Christian Boltanski decidieron separar sus caminos profesionales, desarrollar carreras separadas, para evitar que el machismo que miraba por encima del hombro a las creadoras se cebara con ella. Hoy, por fin, las obras de una pareja en la vida y en el arte se reencuentran en el Centre Pompidou Málaga (hasta el 6 de abril de 2026), en una exposición con la vida, la memoria y el amor en primer plano

Boltanski falleció en 2021 pero Messager, a punto de cumplir 82 años y en plena forma, sí pudo acercarse al Cubo para inaugurar la muestra. «Ser mujer artista en los años 70 era todavía duro: para muchos sólo eramos la novia del artista o su musa; también escuchaba a muchos decir que la única creación de la mujer es la maternidad. Por supuesto, yo no estaba de acuerdo con eso. Por eso, [Christian y ella] decidimos separar nuestras carreras», aseguró la francesa.

Los calzados de Messager y Boltanski

La comisaria de la temporal, Annalisa Rimmaudo, subrayó lo «emocionante» de un proyecto como el que ha comandado, que propone un «diálogo inédito» entre ambos artistas, «resaltando sus vocabularios y técnicas compatibles». Messager y Boltanski fueron pioneros de una especie de conceptualismo sentimental, una obra en la que su intimidad se expone como objeto artístico, no siempre literal, a veces sometido a la imaginación y la fantasía: así, por ejemplo, una de las piezas se compone de los diferentes calzados de ambos, entrelazados, formando un círculo; en otras, por ejemplo, Messager expone, a modo de pizarra, documentos cotidianos, la correspondencia de su pareja con museos, o instantáneas familiares, fotos de DNI, etc. El espectador tiene la sensación de adentrarse en la vida diaria de una pareja pero no de manera voyeurística.

'Monumento', de Christian Boltanski

Rimmaudo insiste en que la confrontación de las miradas de ambos creadores «revela espacios comunes», con un Boltanski «que describe una humanidad desencarnada por su simpleza», y una Messager que «habla más del cuerpo y de sus sentimientos». Teniendo a la creadora delante había que preguntarle por su modus operandi y sus preocupaciones, pero la de Berck fue, digamos, evanescente: «Cuando viene un crítico y me hace preguntas sobre mi obra, busco cosas que decir porque, en realidad, lo que yo hago es intuitivo y creo que si reflexiono demasiado pierde su sentido».

Unas personas observan parte de la nueva exposición temporal de los artistas franceses Annette Messager y Christian Boltanski en el Centro Pompidou

El director del Centro Pompidou de París, Xavier Rey, coincidió con la comisaria en que esta exposición «restablece un diálogo y busca afinidades que han sido poco analizadas» y muestra a una pareja de creadores que «ha sabido difundir y sembrar su obra». Por otro lado, se mostró «orgulloso» de la colaboración con Málaga, cuyo Centro Pompidou ha recibido ya más de 1,7 millones de visitantes en sus diez años de existencia y con el que se ha ampliado el acuerdo por otros diez años más, hasta el año 2035.