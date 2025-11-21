La Ópera de Metz lleva a Málaga un 'Werther' protagonizado por Ismael Jordi y Rihab Chaieb

La ópera francesa regresa a la Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga con una de las obras maestras de Jules Massenet, 'Werther', que no se representaba aquí desde hace más de treinta años. El tenor jerezano Ismael Jordi, uno de los solistas más queridos por el público malagueño, es el encargado de dar vida al melancólico poeta que da nombre a la ópera, mientras que la mezzosoprano tunecina-canadiense Rihab Chaieb, cantante de brillante carrera internacional, encarna a su amada Charlotte y Alfonso Mujica y Aitana Sanz debutan en el escenario malagueño como Albert y Sophie.

Ismael Jordi interpreta por primera vez en su carrera el personaje de Werther, un papel al que siempre ha tenido "mucho respeto, no miedo", ha afirmado este viernes en la presentación de esta ópera de Jules Massenet. "No me sentía con la energía y las ganas necesarias, necesitaba tiempo y ahora me encuentro en un momento de madurez personal y vocal en el que lo voy a disfrutar más que si lo hubiera cantado hace cinco o seis años. En mi vida, las cosas han venido de forma natural, porque las cosas tienen que fluir", ha añadido el tenor. Siente que "no podía estar mejor rodeado" para cantar un papel "de esta envergadura vocal y actoral" y resalta la "química" con Rihab Chaieb, que es "una auténtica maravilla".

Por su parte, Rihab Chaieb encarna a Charlotte, un personaje en el que observa "una vertiente muy personal" y con el que ha conseguido "una conexión muy emocional". "Lo que vive Charlotte también lo he vivido yo. Me identifico con esa presión de la familia y la responsabilidad de sus padres hacia el futuro, porque debía ser médica o juez y, a los 17 años, descubrí la pasión por la ópera y me fui de casa", ha desvelado la mezzosoprano.

El tenor jerezano Ismael Jordi y la mezzosoprano tunecina-canadiense Rihab Chaieb / L.O.

Ese "acercamiento casi visceral" que ha alcanzado con Charlotte lo siente "cada vez" que interpreta el papel, y le vienen a la mente "sentimientos" que ha tenido en distintos momentos, porque tanto ella como su personaje deben "elegir entre tener su propia vida o seguir la que le marcan". Para Chaieb, "ningún otro compositor ha logrado escribir una música tan perfecta para una mezzosoprano", y se alcanza un equilibrio "que hace que cantar sea casi como hablar, con un resultado mágico" que "es poco probable que se dé de nuevo".

El responsable de la dirección de escena es el belga Paul-Émile Fourny, que ha apuntado que esta es "una obra muy particular en la producción de Massenet, que llega a un paroxismo de la música genial", y el autor "hace un estudio psicológico de los personajes, creando situaciones muy tensas". Según Fourny, su acercamiento a la escenografía se ha producido "en dos situaciones, por un lado a través de las pinturas en un supuesto museo de arte, y con el propio Werther, que termina encontrando en esos cuadros una razón de su vida".

"Un cuadro que ve en la galería de arte va tomando vida en la cabeza de Werther, y él entiende que penetra en la vida del cuadro y empieza a tener unas relaciones con los personajes que son irreales, pero en su mente cree que están ocurriendo", ha añadido el director de escena.

Paul-Émile Fourny, en la rueda de prensa / L.O.

Además, Werther "establece relaciones con Charlotte, pero en un momento dado ella sale del cuadro y toma conciencia de las imposiciones que la sociedad tiene para ella y de que someterse a los dictados de la sociedad no le permite ser la persona que quiere ser".

La obra

La 37 edición del ciclo patrocinado por la Fundación Unicaja y en el que colaboran Fundación Sando e Idealista aborda una producción musical del Cervantes, con Audrey Saint-Gil a la batuta y la habitual presencia de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el foso, con montaje escénico de la Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz (Francia) comandado por Paul-Émile Fourny, ‘regista’ que vuelve a la Temporada Lírica tras dirigir en años anteriores 'Fausto y Andrea Chénier.' 'Werther' sube el telón el viernes 28 y domingo 30 de noviembre, dos funciones para las que aún hay entradas (de 28 a 120€ según zona).

Paul-Émile Fourny narra esta historia de amor imposible centrándose en la evolución de la locura, la neurosis y la fijación por Charlotte del personaje que da nombre a la expresiva e intensa partitura con la que el compositor francés adaptó la obra maestra de Goethe 'Las penas del joven Werther', una pieza fundacional del Romanticismo literario. Ismael Jordi, cantante del que aún se recuerdan en Málaga sus memorables interpretaciones de Nemorino en 'El elixir de amor' y, más recientemente, de Fernando en 'Doña Francisquita', se mete ahora en la piel de ese atribulado Werther, mientras que Chaieb le da la réplica como Charlotte en un rol con el que ya destacó en la prestigiosa Ópera de Zurich. Les acompañan en los siguientes papeles vertebrales de 'Werther' el barítono uruguayo Alfonso Mujica, que vuelve a ser Albert tras su éxito este verano en el Teatro Colón de Buenos Aires en el mismo papel, y la joven soprano española Aitana Sanz, una intérprete de ascendente carrera con la que el teatro renueva su compromiso de dar oportunidades a las voces nacionales emergentes, y que aquí dará vida a Sophie. Junto a ellos participarán en las funciones del 28 y 30 de noviembre Fernando Latorre en el papel del magistrado, José Antonio Ariza como Johann, Luis Pacetti en el rol de Schmidt, Clara Fernández Lozano haciendo de Kätchen y Manuel Sánchez Bello de Brühlmann.

Además de la Orquesta Filarmónica de Málaga participa en esta producción la escolanía Pueri Cantores Málaga, dirigida por Antonio del Pino, en una muestra más de la apuesta de la Temporada Lírica por la conjunción entre el talento local y lo mejor de la escena internacional. El director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, ha recordado en este sentido el éxito de la puesta en escena de Tristan und Isolde, la colosal ópera de Richard Wagner que abrió el pasado mes de septiembre la 37 Temporada Lírica con un reparto estelar.

Vigar, en la rueda de prensa / L.O.

El ciclo operístico malagueño continuará con otras dos grandes obras del repertorio, 'La verbena de la Paloma'', de Tomás Bretón, en febrero y marzo de 2026 en una producción del madrileño Teatro de la Zarzuela, y 'La fille du régiment', de Gaetano Donizetti, en mayo.

Una nueva cita con el proyecto pedagógico Cervantes Lírico

La iniciativa pedagógica y divulgativa Cervantes Lírico visitará el proceso de montaje de Werther. 500 alumnas y alumnos de centros educativos de Málaga asistirán al ensayo de conjunto del lunes 24 de noviembre para empaparse de su proceso creativo de la ópera de Massenet. A través de esta actividad impulsada por el Teatro Cervantes de Málaga y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, el alumnado se sumergirá en el contexto creativo de la obra del compositor francés. El joven público aprenderá cómo se trabaja en un montaje en el que cada eslabón (solistas, maestros, coro, músicos de la orquesta, técnicos) es fundamental.

Cervantes Lírico ya se testó la temporada pasada y en la producción de Tristan und Isolde que abrió la actual, visita en la que participaron estudiantes de enseñanzas medias (Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Enseñanza de Adultos) y como novedad alumnado de 6º de Primaria. El proyecto, incardinado en el marco del proyecto Ópera Estudio de Málaga, continuará dentro del proceso de montaje y ensayos de La fille du régiment.