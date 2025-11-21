El organista Martin Böcker ofrecerá un recital en Antequera el próximo 29 de noviembre

Antequera será una de las sedes destacadas del Ciclo de Órgano en Andalucía: Música y Patrimonio, iniciativa cultural de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que desarrolla durante los meses de noviembre y diciembre una programación de conciertos en órganos históricos de toda la comunidad.

El próximo 29 de noviembre, a las 19.30 horas, la ciudad acogerá un recital del reconocido organista Martin Böcker en la iglesia de San Sebastián. El instrumento protagonista será el órgano histórico de 1734 construido por Tomás de Isasi Ortega, considerado uno de los mejores conservados de la provincia de Málaga por su sonoridad y similitud técnica con el órgano de la Catedral de Málaga.

Durante la presentación del evento, el alcalde de Antequera, Manolo Barón, agradeció la implicación de la Junta de Andalucía y puso en valor la riqueza patrimonial musical de la ciudad. “Antequera no solo destaca por su patrimonio arquitectónico, pictórico o escultórico. También conserva un legado musical excepcional, con órganos históricos que conmueven el alma y que forman parte esencial de nuestra identidad cultural”. Barón subrayó que “el público antequerano siempre responde a las propuestas musicales, y los conciertos de órgano tienen aquí una especial acogida”.

El reconocido organista Martin Böcker / L.O

Por su parte, el delegado territorial de Cultura, Carlos García, destacó que el Ciclo de Órgano en Andalucía busca “unir música, patrimonio y territorio, ofreciendo conciertos en algunos de los espacios más bellos y singulares de nuestra tierra”. Señaló además que Antequera es “uno de los municipios andaluces que más órganos conserva, lo que la convierte en un lugar idóneo para este ciclo autonómico”.

García detalló el prestigio del intérprete invitado: Martin Böcker, músico europeo de referencia, estudió música sacra en Herford y teclados históricos en Arnhem; es cantor y organista en Stade desde 1987, experto en órganos de la región del Elba, director artístico de la Academia de Órgano de Stade desde 2002 y profesor en la Universidad de Música y Teatro de Hamburgo. “Es un virtuoso reconocido a nivel internacional. Tenerlo interpretando en Antequera es, sin duda, un lujo para la ciudad”, afirmó.

El concierto del 29 de noviembre permitirá disfrutar de un repertorio especialmente seleccionado para órgano histórico, en un entorno como el templo de San Sebastián, cuya acústica y valor arquitectónico lo convierten en un escenario privilegiado.