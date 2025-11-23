El 101 Music Festival de Málaga anuncia el primer avance su cartel

Coincidiendo con el día internacional de la música, hoy, domingo 23 de noviembre, las fundaciones malagueñas Olivares y Cudeca anuncian en exclusiva los primeros artistas confirmados de la sexta edición del 101 Music Festival Costa del Sol 2026: Valeria Castro, FernandoCosta, Lia Kali y Los Morancos. La cita, que volverá a celebrarse en la emblemática plaza de toros de La Malagueta, apuesta un año más por un cartel ecléctico y abierto a todos los públicos.

Valeria Castro (26 de junio) traerá su delicado y emocionante tour 'El cuerpo después de todo', en una noche marcada por la sensibilidad y el magnetismo vocal que la han convertido en una de las artistas más respetadas del panorama actual.

FernandoCosta (27 de junio) celebrará los diez años de 'Amor y dolor' en uno de los conciertos de hip hop y música urban más esperados de la temporada.

Por su parte, Lia Kali (4 de julio) presentará 'Kaelis', su nuevo y potente trabajo, con el que consolida su mezcla única de soul, rap y nuevas tendencias.

Finalmente, Los Morancos (10 de julio) estrenarán en Málaga su nuevo espectáculo, 'Bota Antonia', una sátira hilarante donde Antonia se convierte en inesperada líder mundial a través de un nuevo partido político: el SC (Sentido Común).

Solidaridad

El 101 Music Festival mantiene su vocación solidaria, destinando un euro de cada entrada a las fundaciones malagueñas Cudeca y Olivares. Además, ambas entidades tendrán nuevamente un puesto de 'merchandising' durante los conciertos y verán difundidos sus proyectos en las campañas del festival. Gracias a este compromiso, en ediciones recientes se han podido financiar sesiones terapéuticas para pacientes infantiles de Fundación Olivares y reforzar la atención integral de Fundación Cudeca mediante cenas hospitalarias, apoyo psicológico y cuidados paliativos especializados.