Diana Navarro: una mujer maltratada brutalmente en su nuevo videoclip

Hoy, Día Internacional contra la Violencia de Género, se escucharon muchas voces, pero ninguna como la de Diana Navarro. La malagueña quiso aportar su garganta con el estreno en el Museo Interactivo de la Música de Málaga de ‘La celda’, un videoclip a partir de una canción de la vocalista inspirado «en una historia real de maltrato que se vivió en silencio». «Lo que vas a ver a continuación es una denuncia cruda, directa, pero necesaria; una muestra de lo que viven muchas personas cuando se cierra la puerta y el miedo se convierte en rutina», son las palabras a modo de prólogo de la pieza. Que la denuncia es más que necesaria lo demuestra el hecho de que pocas horas antes de que la de Huelin presentara su tema una vecina de Rincón de la Victoria, María Victoria, murió presuntamente a manos de su expareja.

Diana Navarro, en el videoclip de 'La celda' / La Opinión

El clip de 'La celda' no presenta ni alegorías ni simbolismos; se compone de primeros planos de Diana Navarro, que explota aquí con intensidad su faceta como actriz, siendo estrangulada por un intérprete que encarna a su pareja; también aparece la cantante con el rostro repleto de heridas y magulladuras (fruto del maquillaje, por supuesto), resultado de una de las palizas diarias que recibe la protagonista de esta historia. Todo, por cierto, contado en rigurosísimo blanco y negro, sin decorados ni atrezzo que distraiga de lo esencial.

Hace unas semanas, al recibir el Premio Cultura de La Opinión de Málaga precisamente, Diana ya anticipaba este proyecto, que nacía de una ambición personal: «Este mensaje, que acabe la violencia de género, es algo muy necesario por desgracia todavía», nos contó entonces. Y reveló que al «meterse en la piel de otra persona», como ha hecho la cantante y actriz en este clip, «empatizas más, te das cuenta de que contectas más con la gente que lo está viendo».