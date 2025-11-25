Pablo López reserva fecha para el Teatro Cervantes

Pablo López recalará el 28 de marzo de 2026 en el Teatro Cervantes con la gira 'El niño del espacio en concierto'. El aclamado compositor e intérprete de Fuengirola ha sorprendido a sus fans con el anuncio de su nuevo recorrido por los escenarios, que titula con el nombre del single que acaba de adelantar como aperitivo de su próximo álbum, ‘El niño del espacio’. Con un repertorio que incluye sus grandes éxitos y las nuevas piezas de su esperado disco, López se embarcará en un ‘tour’ por los principales teatros del país de enero a junio de 2026, acompañado de su banda y con una cuidadosa puesta en escena que promete dejar huella en todos los escenarios.

Las entradas para verlo en Málaga salieron a la venta hoy, a las 18.00 horas, por un precio comprendido entre 24 y 90 euros según zona.

‘El niño del espacio’ es una canción explosiva que evoca sentimientos de nostalgia y alegría y que está envuelta en una progresión de acordes que solo él puede crear. El nuevo single de Pablo López se convierte en una canción para hacer pensar, con una letra abierta a la interpretación propia que baila con conceptos como la inocencia y la ingenuidad.

Matías Eisenstaedt al bajo, José Miguel Martínez en la batería, Tomas Novati a la guitarra, Santiago Novoa en el trombón y Jessica Estévez a la trompeta acompañarán al malagueño en los conciertos en los que presentará en público tanto ese adelanto como el resto del nuevo e inminente trabajo, 'El cuatro'.

Carrera

Pablo López es artífice de una discografía de inmenso éxito, con álbumes como 'Once historias y un piano' (2013), 'El mundo y los amantes inocentes' (2015), el aventurero 'Camino, fuego y libertad' (2017) o el cinemático 'UNIKORNIO. Once millones de versos después de ti' (2020), discos que han registrado imponentes cifras de venta que se ha traducido en giras que arrojan datos de auténtico récord. De hecho, estamos ante el primer artista español que ha logrado entrar en la lista Poll Star, que mide la venta de entradas a nivel mundial.