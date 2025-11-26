Banderas acaricia volver al escenario de su Teatro del Soho con «Sweeney Todd»

Está ahora mismo como director de 'Godspell', el musical que ocupará las tablas del Teatro del Soho-CaixaBank hasta el 11 de enero, pero a Antonio Banderas le pica el gusanillo actoral y ya se prepara para satisfacerlo: espera volver a subirse al escenario de su espacio escénico (no lo hace desde su aplaudido Company, de Stephen Sondheim, en 2o21) con una nueva versión del musical 'Sweeney Todd', la singular y oscura obra también de Sondheim de la que ya tiene los derechos, aunque debido a otros compromisos profesionales no podrá ser antes del otoño de 2027.

Pero habrá que tener paciencia. «Este año no podrá ser, porque se ha complicado mi vida para bien», afirmó Banderas hoy en la presentación de la temporada 2025/2026 en el Soho. Y es que el malagueño ha pasado un verano de lo más ajetreado: no sólo ha rodado tres películas, entre Canarias, Londres y EEUU, sino que también ha vivido un acontecimiento personal muy especial, la boda de su hija, Stella del Carmen.

Y la rueda sigue girando, porque Banderas anuncia existe la «posibilidad» de que deba desplazarse a Nueva York durante seis meses a partir de marzo de 2026 para un proyecto que «hay que cerrar», y del que solo quiso apuntar que es para la televisión.

Pero Antonio le tiene muchas ganas a 'Sweeney Todd', no sólo porque es una pieza clave en la obra de Sondheim sino porque, pese a la película dirigida por Tim Burton que la adaptó, «no hay ninguna grabación en teatro en nuestro idioma» (aunque sí se ha estrenado en nuestros escenarios, con la versión protagonizada por Constantino Romero en los años 90 como una de las más vitoreadas).

Banderas reitera su apuesta por el musical, «que ha generado un interés del público a entrar en el teatro», y destaca que es «complicado mantener una obra tres, cuatro o cinco meses en una ciudad que no es capital del Estado» como Málaga.

Programación

Respecto a la programación del Soho, su máximo responsable subraya que «el plato fuerte» es «entrar en un espacio que desde el principio estaba planeado, pero no había sido posible», en alusión a la celebración de un festival internacional de danza. Dirigido por la bailarina Lucía Lacarra, que tiene «unas relaciones a nivel internacional» que permitirán invitar a compañías de varios países.

El programa estará compuesto por 'Les Saisons', de Malandain Ballet Biarritz, en una de las últimas funciones antes de la jubilación de su director, Mourad Merzouki; el Bavarian Junior Ballet, que además hará audiciones para ofrecer dos contratos a bailarines locales; 'Folia', de la compañía francesa Käfig, y 'Fordlandia', del Lucía Lacarra Ballet.

El Soho contará en esta temporada con dos estrenos absolutos, 'Invisible', basado en la novela de Eloy Moreno, con adaptación de Josep María Miró y dirección de José Luis Arellano, a cargo de la compañía LaJoven, y La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús, de Rafael Álvarez El Brujo, avanzó la directora del espacio escénico, Aurora Rosales.

Según Rosales, el Soho da este año un paso más en la «internacionalización» de sus propuestas, con la presencia de autores como Tennessee Williams, David Mamet, William Shakespeare o Marguerite Yourcenar.

Propuestas

Entre las propuestas está 'Poncia', centrada en la criada de Bernarda Alba, personaje de la obra de Federico García Lorca, interpretada por Lolita Flores; o 'Memorias de Adriano', con Lluís Homar como protagonista de esta obra basada en la novela homónima de Marguerite Yourcenar.

La escena viva más contemporánea está representada en el festival Autóctonxs by San Miguel, dirigido por la performer Alessandra García, que ha fichado a creadores como Dar Ghost y AYOUB..

Y el teatro musical vuelve con 'Tootsie', basada en la película homónima de los años 80 ganadora de un Oscar, y con 'Goya, la melodía de una leyenda', que narra la vida del gran pintor español a través de 24 canciones originales.